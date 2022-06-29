姦情曝光！小三撂全家上門談判　母強辯：一時「鬼迷心竅」不是錯

▲台南人妻發現丈夫外遇，小三還無預警帶媽媽、丈夫、朋友出現在門口，媽媽向人妻辯稱小三女兒「從沒做錯任何事」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

台南一人妻於去年發現丈夫阿宏(化名)外遇多年，姦情曝光後，小三還突然帶自己的母親、丈夫、朋友，到人妻家門口談判，小三的母親表示她女兒「從沒做錯任何事」，人妻忍無可忍，與阿宏離婚，並對小三求償50萬，經台南地院審理，判小三應賠償30萬；小三的丈夫也向阿宏提告，獲賠1百萬並和妻子離婚，2案皆還可上訴。

判決書指出，人妻和阿宏結婚9年，婚後人妻擔任家庭主婦，育有二子。人妻指控，阿宏任職公司於2015年因與小三有業務往來，2人竟不顧雙方都已婚，發展不倫戀並多次上床，她直到去年4月，接到小三老公來電告知，才知道丈夫已偷吃多年。

人妻表示，姦情曝光後，阿宏雖簽定切結書，承諾不再和小三聯絡，但她於5月23日查看阿宏的手機訊息，發現2人仍持續交往，她於是通知小三老公，想不到隔日，小三竟帶著她的丈夫、媽媽、朋友，無預警的出現在人妻家門口。

人妻怕會傷到孩子，要他們有話到附近公園談，小三媽媽表示，她女兒「從沒做錯任何事」，所有的婚外性行為、傳自拍不雅照、錄制性愛影片等事，都是她女兒一時的「鬼迷心竅」，並不是錯。

人妻聽了覺得身心俱疲，認為小三雖道歉，卻沒有真心悔過，同日，雙方也協議簽屬不再聯繋的協議書，但小三拖延拒簽，且向人妻在電話中表示，她已「對父牌位發誓不再犯錯」。

人妻認為，她因為阿宏外遇罹患焦慮症，小三在姦情曝光後，仍持續與她丈夫來往，導致她家庭破碎，於去年9月已和阿宏離婚，提告向小三求償50萬元。

小三辯稱，她與阿宏不倫戀在去年被老公發現後，她就已深切反省，不想再聯絡，還換了電話。反倒是阿宏卻積極送禮，約她見面、吃飯，更頻頻向她示愛說：「我愛妳」、「親妳」、「想妳」、「妳屁股軟軟的」，希望繼續維持不正當關係，不斷騷擾她，還報復性散佈她的不雅照，企圖毀滅她，她已提告。

經台南地院審理，查閱切結書、對話紀錄等證據，認為小三與阿宏至去年5月24日前，持續有不當來往，已侵害妻子的配偶權，考量雙方身分、經濟等情狀，判小三應賠償人妻30萬元，全案還可上訴。

另外，小三的丈夫因妻子外遇也陷入痛苦，還曾懷疑自己未成年的兒子不是親生的，進行了親子鑑定，他也向阿宏提告侵權，因阿宏有簽立切結書承諾不再連繫或騷擾小三，卻頻頻違約，經法院審理，小三丈夫依約獲賠100萬元，並於今年3月和外遇的妻子離婚，賠償的部分還可上訴。