偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的

記者黃翊婷／綜合報導

朱姓女子去年3月間發現結婚15年的莊姓丈夫外遇，還用第二支手機申辦的新門號開設LINE分身帳號，與林姓女子互訴愛語，由於軟體預設對電話簿聯絡人一律發送好友邀請，她也有收到邀請訊息，這才抓包這段婚外情，更誇張的是，丈夫見事情露餡了，竟然提議各玩各的，最終雙方鬧到離婚，她實在吞不下這一口氣，決定提告求償50萬元。彰化地院審理後，判莊、林兩人應連帶賠償朱女30萬元較為適當。

▲朱女發現丈夫曾與林女拍攝親密床照。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

朱女在判決書中主張，和莊男結婚15年並育有3名子女，去年2月起丈夫時常半夜無故離家、手機定位關閉、變更手機密碼，讓她擔心到一度出現突發性失聰症狀，沒想到同年3月住院期間，丈夫便以要到雲林拜訪客戶為由，偷偷開車去高雄和林女約會，並在同年4月另外申請新門號（第二支手機），創設LINE分身帳號與林女聯繫，但軟體預設對電話簿聯絡人一律發送好友邀請，她也有收到邀請訊息，點進去一看，赫然發現是丈夫的分身帳號，背景底圖卻是使用林女的照片。

朱女聲稱，丈夫自去年2月開始和林女交往，兩人多次在彰化、高雄的汽車旅館發生性行為，甚至結伴出遊，拍攝上身裸露蓋棉被併肩臥床的親密床照，還有到遊樂園玩的變裝情侶照，甚至在LINE上以露骨文字互訴愛意，包含「我比較想處理妳」、「你說要怎樣處理我，先說」、「X死妳」等等，丈夫還曾詢問，「如果我離了，妳會過來嗎？」林女回答「會啊，但是你不會離啊」、「重點是你吧，你自己沒決心再試幾次都一樣」。

朱女表示，她曾要求丈夫回歸家庭，但丈夫仍持續透過LINE與林女私下聯繫，還到汽車旅館約會，她忍無可忍，於是在某次丈夫返家時攤牌質問，對方竟然提議乾脆各自對外發展，夫妻倆各玩各的，最終兩人於去年6月協議離婚；而丈夫過沒幾個月就和林女結婚，還在今年5月迎來新生命，她越想越不甘心，這才決定向莊、林兩人提告求償50萬元。

▲朱女因為丈夫手滑向她發出LINE好友邀請，才發現這段婚外情。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關）

對於上述指控，莊、林兩人辯稱，LINE那些露骨對話根本不是他們發出的，況且新手機沒有舊資料，更沒有舊的聯絡人，怎麼可能主動加朱女為好友，兩人從未交往，也沒有發生過性行為，出去玩也是和其他友人同行，沒有任何踰矩行為；至於「床照」，那是朱女未經莊男同意取得的，是侵犯莊男隱私權所取得的不法證據，因此沒有證據能力。

莊男進一步表示，是妻子外遇在先，他隱忍整整10年，沒想到妻子又在網路上與網友大談性生活，這才是造成夫妻倆婚姻不睦的原因，與第三人林女無關。

不過，彰化地院北斗簡易庭認為，觀諸社會常情，妨害他人婚姻權益的行為常以隱祕方式進行，加上隱私權受保護之故，對被害人舉證極為不利，朱女提供的證據皆符合比例原則，況且從關鍵「床照」可以看出，莊、林兩人形同戀人並有親密接觸，顯然已逾越一般男女之正當社交禮儀，最終不採信他們的說詞，判兩人應連帶賠朱女30萬元較為適當，全案仍可上訴。