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該接種第4劑嗎　專家點名「2種人」該打

記者陳俊宏／綜合報導

目前開放3類人可接種第4劑新冠疫苗，對此，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天（29日）表示，第4劑要不要打？ 一直被如此問，若你是高危險族群，最好打；若你在今年冬天之前，還未被感染，你最好在冬天之前打第4劑。

何美鄉在臉書說，第4劑疫苗，一些台灣人伸長脖子等的莫德納次世代疫苗的臨床效果終於出現了，次世代疫苗是以25μg原始武漢株疫苗＋25μg BA.1的mRNA所做的疫苗，相對於原始武漢株疫苗的第3劑是50μgmRNA。

何美鄉指出，注意，這還是BA.1所做的疫苗，不是BA.4或BA.5的疫苗，科學法規界就是沒辦法更快，抱歉！效果如下：次世代疫苗所產生對BA.5的中和抗體，與原始疫苗比都不到兩倍，無論接種者是否有被感染過。

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▼目前開放3類人可接種第4劑。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

何美鄉提到，另外，他們結果再次顯示綜合免疫的優勢，感染過的人接種疫苗所產生對BA.5的中和抗體，是未感染過的人的3倍。

「第4劑要不要打？一直被如此問。」何美鄉建議，若你是高危險族群，最好打；若你在今年冬天之前還未被感染，你最好在冬天之前打第4劑；不過，今年接種流感疫苗應該非常重要，因為台灣已兩年沒有流感流行了，每年那一輪冬季流行還是有助於我們維持免疫力。

▼疾管署統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.26%、第2劑83.17%、追加劑接種率70.05%。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，台灣目前有3類人，在第3劑施打完5個月後可打第4劑：

1、65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、有伺機性感染情形、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下等。

2、第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）。理由：考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，並使珍貴疫苗資源有效運用，可評估自身染疫風險與意願後接種。

3、機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。理由：為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議可評估自身染疫風險與意願後接種。

▼莫德納次世代疫苗的臨床效果。（點圖可放大／翻攝何美鄉臉書）

（圖／翻攝何美鄉臉書）

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