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張善政批民進黨能源政策　「電費調漲不會到此為止」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天拜會中壢天晟醫院，慰問第一線醫護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政，今天在立委張育美等地方人士陪同下拜會中壢天晟醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政28日拜會中壢天晟醫院醫護人員，為防疫第一線人員加油打氣，媒體詢問有關電費即將調漲議題，他表示，雖然不樂意看到但必須接受，在民進黨政府的能源結構錯置趨勢下，電費調整不會到此為止，還會繼續調整， 呼籲民進黨政府要趕快檢視能源結構配比。

張善政指出，這次電價調整，大家雖然不樂意看到，但必須接受。民進黨政府應去責成台電公司，既然漲價，在電力設施品質上要維持好，如果說漲價了又不時的斷電，對民眾如何交代。

張善政認為，民進黨政府能源結構錯置趨勢之下，民眾要有心理準備，電費調整不會就到此為止，還會繼續的調整。他呼籲民進黨政府要趕快檢視能源結構配比。

張善政強調，桃園有很多製造產業，他們是經不起隨便亂停電，他們現在要承受電費上漲，可能讓利潤空間都會受被壓縮，利潤空間受到壓縮，原本薪水不高的勞工能夠調整薪資的幅度也受到壓縮，這是非常非常不樂見的事情；所以民進黨政府應該要督促台電，趕快把我們供電設施品質維持好，電費上漲了就不要亂停電，否則民眾怎麼受得了，又貴的電，又常常停電，沒有品質的電，民眾絕對不會接受。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天拜會中壢天晟醫院，向醫護人員慰問打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體還詢問，明天中壢慈惠堂有一場活動，聽說邱議長也會來，然後鄭文燦市長可能會帶著新竹市長林智堅去。會藉由這個場合與邱議長「融冰」？與鄭市長與林智堅短兵相接？

張善政笑說，到宮廟去致意、祈福是所有民眾都想做的事情，所以碰到任何人都是很自然的事情，不能說什麼短兵相接。有一天也可能面對林智堅要做政見辯論，那也不是短兵相接，只能看成是非常自然的事情，一點都不奇怪。

張善政還說，明天碰到邱議長，會對他特別表達感謝，因為前幾天議長幫國民黨爭取8月底全代會在桃園巨蛋的使用權，不管是我自己，或是所有的國民黨朋友，都非常的感激他，要對他表達謝意。

此外，媒體詢問疫情尚未平緩，陳時中即將投入選戰，張院長的看法？

張善政認為，「我不去評論任何的官員及政治人物他們在選舉上面的作為。就像前陣子，有朋友問我林智堅離開新竹參選桃園市我的看法？我說我不評論，只要他能夠對他的選民有所交代，願意來桃園服務，這是好事情。以這個邏輯用到陳時中身上，只要他覺得他對全國的民眾有交代，其他時間他要去做什麼事情，我絕對不評論，每個民眾心中自有一把尺。」

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