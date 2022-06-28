基隆+491！確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心28日公布國內本土病例新增4萬4379例，其中基隆新增491例，市長林右昌表示，基隆今天確診數本島最低，暑假校園開放，市立高級中等以下學校，校園場地依相關規定恢復開放，他籲請民眾進出校園戴好口罩、勤洗手，健康防疫兼顧。

林右昌指出，基隆市自7月1日暑假起，校園場地依「基隆市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」恢復開放，室內空間供登記借或租用，戶外操場則依學校場地開放時間，供社區民眾運動。相關防疫措施，仍請依中央流行疫情指揮中心規定辦理，兼顧防疫安全與民眾健康。

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有關本市疫情部分，基隆市今日491名確診案例中，外縣市通報87例，佔17.72％；其中包括女性258人、男性233人；若以年齡別區分，以35-44歲最多，有90人、占18.33%，25-34歲次之，有88人、占17.92%。至於，75歲以上的長者有23人、65-74歲有38人、6歲以下有41人。

林右昌表示，基隆市現有COVID-19專責病房198床，目前收治100人、空床98床，空床率49.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症16名、輕症20名；部立基隆醫院，重症0名、中症4名、輕症22名；三總基隆分院，輕症1名；礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬4519人，利用快速通道的有3萬2287人，有5萬9421人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬5160人，條件不符合則有1萬4261人。

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