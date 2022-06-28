桃園1天連2人猝死後驗出確診！她醫院回診昏倒亡　檢相驗查死因

▲桃園市曾姓老婦27日下午由家人陪同到醫院回診，卻突然昏迷，急救後不治；另一名游姓男子在護理之家住院，27日晚突然昏迷，送醫急救仍不治，2人採檢後都為陽性確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓老婦27日下午由家人陪同到醫院回診，未料醫護人員發現曾婦突然無意識昏倒，趕緊送進急診室搶救，經過醫護人員搶救後仍宣告不治；另一名在護理之家住院的游姓男子，27日晚間被發現昏迷，送醫急救後也宣告回天乏術，2名死者經醫護人員採檢後均為陽性確診個案，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

中壢警方指出，81歲的曾姓婦人因慢性疾病27日下午由家人陪同前往中壢區天晟醫院回診，曾婦坐在輪椅上等待，未料醫護人員察覺曾婦在大廳上突然昏迷，醫護人員趕緊送往急診室搶救，經搶救後仍宣告不治，醫護人員採檢後維陽性確診個案。

此外，在大溪區某護理之家長期住院的55歲游姓男子，27日晚間被護理人員發現昏迷，緊急送往國軍桃園總醫院急救，但最後仍然回天乏術，家屬被通知後到院了解狀況，醫護人員採檢後為陽性確診個案。

這2起死亡案經警方報請桃園地檢署檢察官相驗，2人雖為確診個案，但法醫初判可能為急性心肺衰竭猝死，至於真正死因仍待調查確認。

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