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最新疫苗受害審議曝！7旬翁打莫德納後死亡判給90萬救濟金

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，總計有10案獲得救濟金，當中有3案屬於接種後死亡。獲得最高額救濟是一名嘉義70多歲男性，接種莫德納後11天出現不適住院，診斷疑似心肌炎，又於出院後51天死亡，雖然死因應該和本身潛在疾病有關，但無法確定與接種疫苗關連性，給予救濟金90萬元與喪葬補助30萬元，總計獲120萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第181次會議記錄，6月9日召開會議總計審查63案，有10案核予救濟，當中4案屬於AZ，分別核予救濟金15萬、1萬、1萬、5000；6案屬於莫德納，分別核予救濟金90萬、30萬、30萬、8萬、7萬、1萬元；其中3案為接種後死亡，都是接種莫德納。

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本次會議中獲得最高額救濟是一名嘉義縣70幾歲男性，給予救濟金90萬元與喪葬補助30萬元，總計120萬元。指揮中心發言人莊人祥說明，個案接種莫德納後11天因為全身虛弱無力就醫，血液檢驗結果顯示有嚴重貧血及心肌酵素上升，經醫師診斷為疑似心肌炎，依發生時間判斷無法排除與疫苗關聯性；另貧血部分經骨髓檢查發現淋巴漿細胞增生合併嗜血症候群，應為感染等與疫苗無關因素所致。

然而個案後續於出院後51日死亡，死因應與其潛在嗜血症候群及嚴重貧血導致心臟功能惡化有關，但無法確定與新冠疫苗接種關連性，核予救濟金90萬，因經過病理解剖，另給予喪葬補助30萬。

至於另兩案接種莫德納死亡個案各給予30萬元救濟金。莊人祥說明，其中一名是新竹縣70多歲女性，接種疫苗後5小時出現胸悶不適、意識不清，經住院治療後死亡，相關檢驗與症狀發生時間不符疫苗引起心肌炎、心包膜炎，綜合研判個案接種疫苗後發生情形應與其潛在心血管疾病有關，但時序上仍無法確定與接種新冠疫苗關聯性，核予救濟金30萬元。

另外一名是金門縣70幾歲女性，接種疫苗後陸續出現出現腹部悶痛、胸悶及嘔吐等情形，於接種後5日死亡。依據症狀發生時間及臨床表現較可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病急性發作，但未有充分之檢驗及檢查資料，且未進行病理解剖。查病歷並未記載其他疾病史足以解釋死因，時序上無法排除發生心肌炎可能性，死因無法確定與接種新冠疫苗關連性，核予救濟金30萬元。

AZ4案：

臺南市劉○（編號：2745） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案血液檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，其症狀與 接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣15萬元。

花蓮縣王○○（編號：2561） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 接種疫苗後隔日出現手臂紅疹且有擴散情形， 就醫後經醫師診斷為過敏性蕁麻疹及發疹性膿 皰病。皮膚膿液培養結果顯示為細菌感染，而 COVID-19 疫苗（AZ）係屬非複製型腺病毒載 體疫苗，並不具致病力。又個案本身有皮膚炎 及過敏性蕁麻疹等過敏病史，且於接種疫苗前 即曾因發癢皮疹超過 2 週情形就醫。惟依發生 時間研判，仍無法確定過敏性蕁麻疹與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防 接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條 第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核 予救濟金新臺幣 1 萬元。

臺北市蔣○○（編號：2580） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 3 日因 皮膚癢及紅疹情形就醫，經醫師診斷為過敏性 紫斑。依據病歷記載，個案本身過敏原檢查即 對多項食物具過敏反應，惟其皮膚症狀發生於 預防接種後之合理期間。綜上所述，個案之症 狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關 聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反 應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

彰化縣林○○（編號：3789） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 接種疫苗後3日出現口腔多處破損，就醫診斷 為口瘡性潰瘍，症狀斷續出現約 2 個月後，經 接受秋水仙素治療後改善。查個案之血液檢驗結果顯示自體抗核抗體為陽性，亦可能為本身之自體免疫疾病所致。綜上所述，個案之症狀無法確定與接種COVID-19疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣1萬元。

莫德納6案：

新北市李○○（編號：3372） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案經診斷為疑似米勒費 希爾症候群（Miller-Fisher Syndrome），惟個案之臨床症狀與典型之米勒費希爾症候群症狀仍有 差異。此症屬格林巴利症候群之亞型，其症狀無 法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之 規定，核予救濟金新臺幣 8 萬元。

新竹縣吳○○○（編號：3846） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 5 小時出現胸悶不適、意識不清等情形送醫，經住院 治療後死亡。個案血液檢驗結果及臨床檢查不符合急性心肌炎之臨床表現，而症狀發生時間亦與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）後發生 急性心肌炎或心包膜炎之合理時間不符。肺部 電腦斷層掃描顯示有急性肺水腫及肋膜積水，依據個案到院時臨床表現研判，無法排除為心 律不整引發肺部病症。又個案本身有高血壓、 高血壓性心臟病及高血脂等心血管疾病史，為 突發心律不整之高風險族群。綜上所述，個案接種疫苗後發生之情形應與其潛在心血管疾病有關，但時序上仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種 受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺幣30萬元

嘉義縣吳○○（編號：3822） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 11 日 因全身虛弱無力就醫，血液檢驗結果顯示有嚴 重貧血及心肌酵素上升，經醫師診斷為疑似心 肌炎，依發生時間判斷無法排除與疫苗之關聯性。貧血部分經骨髓檢查發現淋巴漿細胞增生 合併嗜血症候群，應為感染等與疫苗無關之因 素所致。而 COVID-19 疫苗（Moderna）係屬 mRNA 疫苗，並不具致病力。個案出院後51日死亡，病理解剖報告載明個案罹有心肌炎併 心肌纖維化，重度巨球性貧血為加重死亡因子。綜上所述，個案死因應與其潛在之嗜血症 候群及嚴重貧血導致心臟功能惡化有關，惟仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna） 之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收 及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給 付之規定，核予救濟金新臺幣 90 萬元。個案經病理解剖，爰依據「預防接種受害救濟基金 徵收及審議辦法」第 19 條第 2 款規定，給予 喪葬補助新臺幣 30 萬元。

桃園市陳○○（編號：2937） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現之 症狀，經心臟磁振造影檢查報告顯示為心肌炎，且症狀發生於預防接種後之合理期間，故 研判其症狀與接種 COVID-19 疫苗 （Moderna）相關，依據「預防接種受害救濟 基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附 表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 7 萬元。

臺中市劉○○（編號：2624） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 3 日因 手腳皮疹搔癢情形就醫，經給予類固醇治療後 改善。皮膚病理切片結果顯示符合過敏變化，惟依據皮膚症狀描述研判，亦可能為藥物過敏所致。綜上所述，個案之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規 定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

金門縣董○○（編號：3092）
本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等研判，依據申請書記載，個案接種疫苗後陸續出現腹部悶痛、胸悶及嘔吐等情形，於接種後5 日死亡。依據症狀發生時間及臨床表現較可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病急性發作，惟未有充分之檢驗及檢查資料，且未進行病理解剖。查病歷並未記載其他疾病史足以解釋死因，時序上無法排除發生心肌炎之可能性。綜上所述，個案死因無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺幣 30 萬元

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