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國旅住宿補助最高1300！7月新制一次看「租金補貼每月至多8000元」

▲▼台北福華飯店。（圖／福華集團提供）

▲7月起交通部祭出多項國旅振興方案。示意圖。（圖／福華集團提供）

生活中心／綜合報導

7月1日多項新制度上路，《東森新媒體ETtoday》幫讀者整理重要新措施一次看。電價7月開始調漲，平均漲幅8.4%，但用電千度以下的住宅用戶凍漲。《300億元中央擴大租金補貼專案計畫》開始申請，每戶每月最補助2000至8000元；自備飲料杯至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場消費，可折抵至少5元；月中國旅補助振興上路，民眾平日住宿每房最多可折1300元。

電價調漲

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在國際能源價格高漲下，委員會拍板平均漲幅達8.4%，但為了照顧民生及穩定物價，針對用電千度以下的住宅用戶凍漲，全台約有97%的用戶不受影響，另外百貨、商場等內需產業亦凍漲。

經濟部表示，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度，但考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1,272萬戶）也不調漲。同時為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上(排除使用維生輔具的身障家庭)，電價將調漲9％。

延伸閱讀：電價費率出爐　平均漲幅8.4％、住宅每月千度以下凍漲

▲經濟部今（27）日表示，此次電價平均漲幅8.4%，住宅用電千度以下及商家用電不漲。（圖／經濟部提供）

▲▼7月起電價調漲，但經濟部強調97%用戶不受影響。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（27）日審議電價費率，對於住宅用電千度以下及商家用電凍漲。（圖／經濟部提供）

居住新制

300億元中央擴大租金補貼專案計畫

為減輕租屋民眾生活負擔，行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，每年編列300億元預算，補助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔，每戶每月2000元至8000元(比照「整合住宅補貼資源實施方案」現行租金補貼金額表)，補貼金額不得高於實際租金支出，期間1年。

成家補助

針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼為1.2倍，2年內新婚家庭加碼為1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)加碼為1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

延伸閱讀：300億租金補貼50萬戶開放申請　內政部5新制7／1上路

▲▼淡江大學周邊,套房,出租,套房出租,出租套房,租屋,淡水套房,淡大套房,淡水小宅,淡大小宅。（圖／記者張菱育攝）

▲租金補貼專案7/1上路。（圖／資料照）

食品新制

食品品名不得標示「健康」字樣

為避免消費者因食品品名標有「健康」字樣，對該食品產生有較為健康之想像，從111年7月1日起產製的食品，如果未向衛福部申請健康食品查驗登記並取得許可，不得以「健康」字樣做為品名的一部分，避免消費者誤解。

注脂肉品名標示「注脂」並加註醒語

為加強注脂肉食品標示管理，包裝注脂肉食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝注脂肉食品，以及販售注脂肉食品的直接供應飲食場所，都應以中文在品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義的醒語，屆時若被查獲違規，最高可罰400萬元。

延伸閱讀：7月食品新制大公開！這2字不能隨便標、「注脂肉」未揭露重罰400萬

牛肉,生牛肉。圖／達志示意圖

▲7/1起注脂肉須明確標示。示意圖。（圖／達志）

環保新制

連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差，並要求連鎖便利商店及連鎖速食店應自112年1月1日起提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量。

環保署表示，為建立我國循環杯借用服務，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務，並規定112年至114年應提供服務之門市比率分別應達5％、10％及30％，一次用飲料杯年度減量率則須分別達15％、18％及25％；為使消費者了解業者是否提供自備優惠及提供循環杯借用服務，要求於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」或「免費借用循環杯」字樣，每字邊長至少5公分。

延伸閱讀：7／１起自備環保杯折5元！　全台飲料、速食店和超商都要給優惠

▲▼7／1起自備環保杯折5元！　全台飲料、速食店和超商都要給優惠。（圖／環保署提供）

▲7月起自備環保杯至全台連鎖飲料、速食與超商買飲料，至少折5元。（圖／環保署提供）

交通旅遊新制

交通部表示，下半年啟動新一波觀光產業振興措施，預計7月15日起到12月15日推出振興方案，包括旅行業組團每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。

旅宿補助部分，民眾只要於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如符合加碼條件者，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元。

民眾於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局提供每日1000元至2000元之補助予遊覽車業者，最高補助3日。

延伸閱讀：交通3新制7月起陸續上路　國旅補助「平日住宿最多折1300元」

▲▼花蓮理想大地渡假假店。（圖／業者提供）

▲平日住宿補助最高1300元。示意圖（圖／花蓮理想大地提供）

防疫新制

第三輪快篩實名制、第二輪0-6歲免費抗原快篩

7月1日啟動第三輪家用快篩實名制，無年齡限制，每人均可持健保卡或居留證購買，每身分證字號僅能購買一次，一份5劑共500元；費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒(0至6歲)，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。

延伸閱讀：第三輪快篩實名制7／1上路！　4832處「藥局+衛生所」可買

                   《家長看過來！　7／1起免費提供第2輪「0至6歲5劑快篩」

▲▼指揮中心6/24宣布，快篩實名制7/1啟動第3輪。（圖／指揮中心提供）

▲▼快篩實名制7/1啟動第3輪；0-6歲免費快篩開始第2輪。（圖／指揮中心提供）

▲▼再度提供0-6歲幼童免費快篩。（圖／指揮中心提供）

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