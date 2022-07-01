振興國旅！公總祭48條台灣好行5折點火　「一家4口可省1408元」

▲台灣好行推出暑假半價優惠。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

國內防疫措施逐步鬆綁，7月15日更將祭出國旅振興補助，預期暑假旅遊旺季將湧現出遊人潮，公路總局表示，為鼓勵國人搭乘公共運輸出遊，振興公共運輸及活絡觀光產業，7月1日至9月30日止，將實施使用電子票證和行動支付搭乘48條「台灣好行」，可享半價優惠，以搭墾丁快線為例，一家4口來回可省1408元。

新冠肺炎疫情重創海嘯第一排客運及觀光業，載客量及旅遊人數下跌數成，業者營運面臨困境，隨著疫情逐漸和緩，加上暑假旅遊旺季到來，交通部也將投入60億元振興國旅和客運業，公路總局也規劃今年暑假再推出「台灣好行」票價半價優惠點火，鼓勵民眾出遊，並刺激客運運量成長，並減少民眾私人運具使用，紓解觀光景點周邊道路壅塞。

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公路總局表示，「台灣好行」路線是由觀光局協調相關單位規劃之觀光旅遊路線，並以公車串聯各交通場站與熱門風景區及觀光景點，目前有62條路線，在108年疫情前之年載客量高達約480萬人次，近2年受疫情影響造成運量下跌，110年之年載客量僅約274萬人次。

▲台灣好行推出暑假半價優惠。（圖／公路總局提供）

公路總局指出，暑期「台灣好行」半價優惠措施自106年起實施，帶動運量逐年成長，去(110)年因疫情考量暫停實施，因此希望今(111)年恢復實施後可以帶動國旅人潮回流。

根據規劃，今年暑假將有48條「台灣好行」路線加入暑期電子票證和行動支付半價優惠 ，其中包括熱門景點如日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均有「台灣好行」路線可搭乘。另外觀光局針對搭乘「台灣好行」路線者，也提供其他集點抽獎優惠，讓國內公共運輸及觀光旅遊再衝一波高峰。

公路總局表示，48條台灣好行有半價優惠，以墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣墾丁原票價352元，優惠票價只需176元，若一家4口共同搭乘出遊，來回即可省下1,408元的車資。