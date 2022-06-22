交通3新制7月起陸續上路　國旅補助「平日住宿最多折1300元」

▲國旅補助7月中起上路，住宿最多可折抵1300元。（圖／小鹿文娛提供）

記者李姿慧、李宜秦／台北報導

交通3新制7月上路，交通部今(6/22)宣布，7月將有3項交通新制上路，包括7月15日起到12月15日祭出國旅補助振興，其中民眾平日住宿每房最多可折抵800到1300元；新版國際駕照正名7月1日起上路，將加註放大TAIWAN(台灣)，職業大型車考照筆試也將增題庫。

交通部表示，因應國內疫情變化，將於下半年啟動新一波觀光產業振興措施，預計7月15日起到12月15日推出振興方案，包括旅行業組團每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。

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此外，針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局提供每日1,000元至2,000元之補助予遊覽車業者，最高補助3日。

旅宿補助部分，民眾只要於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如符合加碼條件者，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1,300元。

另外民眾於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

▲新版國際駕照7月1日起上路，將加註TAIWAN。（圖／記者李姿慧攝）

交通部也宣布，新版國際駕駛執照啟用將於7月1日實施，7月起國際駕照改版，比照護照模式，在國際駕照封面加註放大「TAIWAN」字樣，強化國際辨識度。

第三項交通新制則規劃新增職業大型車機械常識筆試題庫，交通部表示，7月1日起新增職業大型車機械常識筆試題庫，著重大型車煞車、駐車裝卸貨物時安全作為等實務操作類型題目，以評鑑職業大型車駕駛人煞車控制基本操作能力。