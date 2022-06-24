第三輪快篩實名制7／1上路！　4832處「藥局+衛生所」可買

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情緩降，中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布7月1日啟動第三輪家用快篩實名制，無年齡限制，每人均可持健保卡或居留證購買，每身分證字號僅能購買一次，一份5劑共500元。

指揮中心說明，為因應民眾需求，使其購買平價的家用抗原快篩試劑，於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾僅能購買1次。

之後於6月6日開始實施第2輪，由於家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，自6月13日起，取消單雙號的限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。

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經統計第一輪共販售996萬5,689份(4,982萬8,445劑)，每日平均販售25.5萬份(127.5萬劑)；第二輪預計販售約170萬份(850萬劑)，每日平均販售6.8萬份(34萬劑)。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第三輪家用快篩實名制可在全國4753家健保特約藥局與79處偏鄉衛生所販售，民眾可上健保署、食藥署或藥師公會官網查詢販售資訊。

▲指揮中心宣布快篩實名制7/1啟動第3輪。（圖／指揮中心提供）