7／1起自備環保杯折5元！　全台飲料、速食店和超商都要給優惠

▲環保署表示，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（27日）表示，明天將公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差，並要求連鎖便利商店及連鎖速食店應自112年1月1日起提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量。

環保署表示，為建立我國循環杯借用服務，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務，並規定112年至114年應提供服務之門市比率分別應達5％、10％及30％，一次用飲料杯年度減量率則須分別達15％、18％及25％；為使消費者了解業者是否提供自備優惠及提供循環杯借用服務，要求於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」或「免費借用循環杯」字樣，每字邊長至少5公分。

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▲7／1起自備環保杯到全台飲料、速食店買飲料可折5元。（圖／環保署提供）



環保署指出，為減少一次性塑膠產品，除現行連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場依據「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，原本就不得提供塑膠杯外，另配合聯合國環境大會111年3月2日宣示規劃於2024年擬定塑膠減量公約，並參照現行對免洗餐具管制方式，考量各地限制使用對象特性及區域條件等差異，授權地方政府因地制宜於113年12月31日前提報飲料店限用包括發泡、未發泡之石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠等各式一次用塑膠飲料杯實施日期。

環保署進一步說明，在法規尚未正式生效前，提醒業者應儘速配合法規的公告實施期程，做好因應措施，調整結帳系統，並建立方便易用且符合食安規範的循環杯借用系統，透過鼓勵消費者自備及循環杯借用，響應全民綠生活。環保署最後呼籲，民眾在購買手搖飲或咖啡時，盡量能自備飲料杯，除可對環境盡一份心力外，還可享受一定的折扣，若是臨時想喝飲料又忘了帶杯子，也可以借用循環杯讓生活更加環保。