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工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地！2鋼筋貫穿左胸慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地，2鋼筋貫穿左胸送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區某預售屋建案工地今（25日）上午10時許，一名58歲林姓工人施工時，不慎從2層樓高的鷹架摔落，被2根鋼筋刺穿左胸，當場無生命跡象，送醫急救仍不治。市府表示，惟涉及施工鷹架、防護網設施未依《基隆市建築物施工中管制要點》完整圍塑設置，應依同要點第24條勒令停工限期內改善。

據了解，25日上午10時許，在基隆市七堵區堵南街預售屋某建案，林姓父子同在工地工作，58歲林姓男子在施工過程中，因不明原因，不慎從2層樓高的鷹架上摔落，被工地面上凸起的2根鋼筋貫穿左胸，2根鋼筋間距約5公分，當場失去生命跡象。

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地！2鋼筋貫穿左胸慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地。

第一時間發現是林男的兒子，並大聲呼喊救命，其他工人趕過來幫忙，現場工人先打電話向119求援協助，並持油壓剪將2根鋼筋剪斷後，把林男抬至路旁等待救援，警消人員趕抵現場，將人緊急送往基隆長庚醫院，經院方急救仍宣告不治。工地負責人到派出所製作完筆錄，警方下午已報請檢方相驗，釐清工地相關人員刑事責任。

基隆市政府社會處已通報職安署派員調查，協助筆錄及後續相關理賠，提供亡故勞工家庭諮詢與相關支持，並派人了解是否有違反建築法相關規定。勞動部職安署下午也到場調查工安疏失、現場安全防護有無不周延。

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地！2鋼筋貫穿左胸慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲工人不慎從2層樓高的鷹架摔落，被2根鋼筋刺穿左胸，當場無生命跡象。

基隆市府指出，本市七堵區集合住宅建築工程職災事件，社會處已派員到現場了解及向家屬說明相關職災權益事項之關懷，並通知北區職業安全衛生署派員協助調查雇主職災責任。

市府表示，本案雖無樣品屋施工，惟涉及施工鷹架、防護網設施未依《基隆市建築物施工中管制要點》完整圍塑設置，應依同要點第24條勒令停工限期內改善、並處監造人及承造人各1萬8000元罰鍰，改善報核後方得復工；逾期未改善再處監造人及承造人各2萬7000元罰鍰。

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地！2鋼筋貫穿左胸慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地！2鋼筋貫穿左胸慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

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