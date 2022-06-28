綠委質疑恩恩案時序造假　莊人祥：指揮中心將請新北市提供報告

記者嚴云岑／台北報導

新北染疫過世男童「恩恩」事件延燒，民進黨立委林楚茵日前質疑，新北市衛生局提供給中央流行疫情指揮中心時序表完全在說謊，「明明晚間7時21分才上救護車，為何會通報指揮中心晚間6時37分就在ICU救治？」對此，指揮中心發言人莊人祥還原當時接獲資訊息時序，另表示將請新北市提供報告。

恩恩父親27日則在透過政論節目表示，他看見林楚茵公布的時序表後滿腹疑惑，認為應是新北市衛生局提供2種版本時序表給CDC，CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。

恩恩父親呼籲，1922與CDC應提供橫向通聯和時序表，而這是他在5月27日就依《政府資訊公開法》要求提供的資料，1922和CDC公布這些資訊有助釐清真相。他強調，這跟政治口水沒有關係，不需要加油添醋，只要把新北市衛生局提供給CDC的時序版本交出來即可，畢竟這已是事實，更是一條人命。

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莊人祥下午在記者會中提到，林委員貼出的訊息的確是指揮中心4/16記者會前的內部資料，因為媒體4/15下午開始報導恩恩事件，指揮中心當晚也有跟新北市了解整個過程。

新北市4/15說明，醫院是在4/15晚上6時37分通報為確診個案，目前於ICU病房全力救治中。指揮中心在接獲訊息後，就於4/16記者會前把資料製表並將內容整段貼上，才會產生有4/14下午6時37分已在加護病房救治的誤會。

莊人祥另提到，4/16記者會上，指揮官陳時中有說衛生局是晚間7時09分派車、7點半到醫院，「他當天記者會的說明都是正確的」，因此相關資訊還是以陳時中當天說的為準。而因為外界持續關注此事，指揮中心也陸續跟新北要相關資料，但大部分都用Line，沒有收到調查報告，4/16記者會前也沒拿到家屬與衛生局的通聯內容。

莊人祥最後表示，為了釐清相關事證，以利向家屬清楚說明，指揮中心將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。