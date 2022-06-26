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基隆市府女雇員涉洩密稽查項目　包庇業者規避裁罰下場曝

▲基隆市府雇員涉洩密稽查項目 包庇業者規避裁罰下場曝。（圖／翻攝自《Google Maps》）

▲基隆最大間柏青哥電子遊戲場「宮成良田」。（圖／翻攝自《Google Maps》）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府產業發展處工商管理科約雇人員張存秀（52歲），長期透過警友會第一辦事處王泓四主任等人，將應保密的聯合稽查時間及項目，以LINE通訊軟體洩漏給轄內20家電玩及1家按摩業者，包庇業者規避菸害、消防法等裁罰，基隆地檢署調查羈押張存秀，日前依《洩密罪》洩起訴張存秀等6人。

張存秀雖然僅是基隆市府工商管理科一名雇員，卻熟識轄內警友會主任、飲料店業者、電玩業者、記帳業者、電玩機台維修師等，擁有豐沛人脈，原因是負責基隆市府聯合稽查業務，這些人都要請託她幫忙通報稽查行動情資，張女也成為市府的洩密管道。

早在2020年間，基隆市府都市發展處使用管理科拆除組長張來賢被檢舉包庇違建戶，在市府稽查仁愛區一間按摩店違建戶前，當時張存秀就通風報信，告訴張來賢聯合稽查小組行動，張來賢再通知業者歇業，免受24萬元裁罰。廉政署因此發現，張女洩密對象還有20家電玩業者，包括基隆最大間柏青哥電子遊戲場「宮成良田」，因此另案偵辦。

起訴書指出，張存秀1995年起任職基隆市府建設局約聘人員，2008年改制後，擔任產發處工商管理科約雇人員，負責工商業稽查與行政裁罰事務，稽查時間及內容為應屬保密事項，而張女竟與黃健原、王泓四、馮玉如、沈正雄、張金祥等「中人」勾結，請託張存秀在稽查小組行動前，將稽查訊息通風報信給「白馬」、「金統帥」、「全遊」、「宮城良田」、「金優利」、「國鈺」電子遊戲場、「大力水手足體養生會館」按摩等業者。

基隆市府為維護轄內工商業公共安全組成聯合稽查小組，但於2019年間，稽查行前張女利用：LINE當作洩密工具，毫無忌憚將稽查行動洩給「中人」，再由「中人」轉知業者避免因違反菸害防制法、毒品危害條例、建築法、消防法等法令受罰。

檢方同案起訴包括宜雅企業社負責人黃健原、基隆市仁愛市場主委及警友會主任王泓四、金鴻利電子遊戲場負責人馮玉如、溫莎堡冷飲店負責人張金祥、電子遊戲機台維修人員沈正雄；基隆市府產發處表示，目前全案由司法偵辦中，張女已經離職，相關聘用與否都是依規定辦理。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，這已是2年前的舊案，該名張姓僱員早已依規要求去職查辦。她強調，政風單位查有實據就主動移送，害群之馬查到一個辦一個！

沈詠珮指出，基隆市在國民黨長期執政時期，電子遊戲場執照數量驚人，特別是張通榮前市長在即將卸任之前，大量發放電玩執照，電子遊戲場執照爆增至79張，比雙北還多。

沈詠珮說，林市長因此下令大力整頓電玩，由警察局長成立機密專案小組配合地檢署查緝，以杜絕內神通外鬼，終於獲得突破已撤照了29家，剩餘的50家由於管理嚴格，目前僅剩25家營業中。

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