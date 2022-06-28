　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

▲▼宜蘭＋870增3死，而宜縣府公告校園暑期教學活動防疫指引，讓學生平安過暑假。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭＋870增3死，而宜縣府公告校園暑期教學活動防疫指引，讓學生平安過暑假。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(28)日宣布宜蘭縣新增870名確診個案，並新增3名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，再過3天就是暑假，請各校於7月1日至8月31日期間，遵守「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」規定，維護校園安全，讓縣內學童度過平安、快樂的暑假。

宜蘭教育處表示，再過3天就是暑假，為了維護校園安全，公告「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」，包含：各校如規劃辦理跨縣市戶外教育、校外教學或暑期育樂營隊，應配合中央流行疫情指揮中心校園防疫管理指引規範辦理。再者，暑假期間各校依原定期程辦理課程或活動，應先取得家長同意，避免在校脫口罩用餐、落實各項防疫措施，參加人員也要在出發前做好自主健康管理，並維持個人良好衛生習慣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，教育處也指出，學校對於學生的關懷不會因為暑假間斷，請校方持續注意學生有無受虐、性侵害、兒少未獲妥善照顧、家庭暴力等情事發生；若知悉有上述情況，請學校人員立即通報。

▲▼宜蘭＋870增3死，而宜縣府公告校園暑期教學活動防疫指引，讓學生平安過暑假。（圖／宜縣府提供，下同）

有關28日疫情部份，宜蘭衛生局表示，新增3名死亡個案，年齡介於67歲至90歲之間，為2名男性、1名女性，3人皆有慢性病史，1人住在長期照顧機構；其中1人施打1劑疫苗、2人施打3劑。3人分別於5月18日至6月21日期間確診，不幸病逝。

▲▼宜蘭＋870增3死，而宜縣府公告校園暑期教學活動防疫指引，讓學生平安過暑假。（圖／宜縣府提供，下同）

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為142人，其中80歲以上長者100人，59人是住宿式長照機構的住民。142人中，有50人未施打疫苗、17人打1劑、20人打2劑、53人打3劑，另有2人打滿4劑；有64位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生145人、教職員工21人，累計10,353位學生、1128位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.8%，第三劑涵蓋率達68.7%。衛生局表示，第18波學童快打站將於7月2日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　釋放3個月
辣網紅兔美「衣櫃成毒窖」驚見古柯鹼！　她下場慘了
蟾蜍雪糕照瘋傳！　網見「整隻封印」嚇暈
悶殺臥床妻！兒淚訴「爸爸不是殺人犯」　判決出爐
爆合照曹佑寧惹毛正宮！　女星認「一直夾在中間」揭真相
快訊／遭周玉蔻爆料選北市！　陳時中突現身親回「這句話」
iPhone螢幕全黑「資料怎麼轉出來？」　內行曝1招有救了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

殺死猴痘「洗衣要加漂白水」？國民女婿教你這樣洗　2件事是關鍵

Novavax標準品完成測試！月底到貨50幾萬劑「有望提前7天開打」

跟男友啪啪叫太大聲「被哥嫂發現」　哥嗆：太誇張了！結局超展開

雲林+1360　患結核病者確診死亡個案增加

陳時中突公開現身！嗆陸禁我竹莢魚「手段不當」　公布檢驗結果自清

遭周玉蔻爆料「確定選北市」！陳時中突現身親回「這句話」

基隆+491！確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

錢裝袋「確診者寫紙條」提醒清消！外送員卻喊「生化武器」遭網轟

台中市民有地方運動了！　7／1開放高中以下校園供市民使用

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

殺死猴痘「洗衣要加漂白水」？國民女婿教你這樣洗　2件事是關鍵

Novavax標準品完成測試！月底到貨50幾萬劑「有望提前7天開打」

跟男友啪啪叫太大聲「被哥嫂發現」　哥嗆：太誇張了！結局超展開

雲林+1360　患結核病者確診死亡個案增加

陳時中突公開現身！嗆陸禁我竹莢魚「手段不當」　公布檢驗結果自清

遭周玉蔻爆料「確定選北市」！陳時中突現身親回「這句話」

基隆+491！確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

錢裝袋「確診者寫紙條」提醒清消！外送員卻喊「生化武器」遭網轟

台中市民有地方運動了！　7／1開放高中以下校園供市民使用

悍將新洋投富藍戈亮相　有信心7月初一軍比賽

民眾黨誰選新竹市長？　高虹安：不是派系大佬說誰就是誰

鄉土劇男星愛女離家出走　哭求「紅粉知己」相助

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

王以綸被爆假戲真做大2歲女星！　連4天同進出「誤傷歐陽娜娜」

中國強化對台經濟脅迫怎麼辦？　國發會龔明鑫：代價非常大

7家壽險被倒債！　5／27之後就沒收到俄債利息

林氏璧／四劑帝國成形？　有不良反應及已染疫醫護可不打

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

深入城市綠洲享受療癒酒香！新北全新「秘境」咖啡廳攻佔IG版面

生活熱門新聞

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

好市多店員拒結帳「照片認不出」　網：被羞辱2次

快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

天花板20年前垃圾　網驚：時代的眼淚

長髮正妹打1劑莫德納「掉光頭髮」　心痛照曝光

快訊／今增103例死亡！本土+44379

更多熱門

相關新聞

確診地圖曝光！新北最多「累積破82萬例」

確診地圖曝光！新北最多「累積破82萬例」

今（28）日全台新增4萬4379例本土個案，確診數比前幾日多，疫情稍稍回溫，分布在22縣市，其中仍以台中市新增個案最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，看到六都仍為深咖啡色的區塊，今年累積確診均超過24萬例以上。

南投婦確診竟自行至藥局拿藥　挨罰20萬

南投婦確診竟自行至藥局拿藥　挨罰20萬

綠委質疑恩恩案時序造假　指揮中心將請新北市提供報告

綠委質疑恩恩案時序造假　指揮中心將請新北市提供報告

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

該不該打第4劑？　醫：2情況可不打

該不該打第4劑？　醫：2情況可不打

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫宜蘭628＋870宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面