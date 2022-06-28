宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

▲▼宜蘭＋870增3死，而宜縣府公告校園暑期教學活動防疫指引，讓學生平安過暑假。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(28)日宣布宜蘭縣新增870名確診個案，並新增3名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，再過3天就是暑假，請各校於7月1日至8月31日期間，遵守「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」規定，維護校園安全，讓縣內學童度過平安、快樂的暑假。

宜蘭教育處表示，再過3天就是暑假，為了維護校園安全，公告「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」，包含：各校如規劃辦理跨縣市戶外教育、校外教學或暑期育樂營隊，應配合中央流行疫情指揮中心校園防疫管理指引規範辦理。再者，暑假期間各校依原定期程辦理課程或活動，應先取得家長同意，避免在校脫口罩用餐、落實各項防疫措施，參加人員也要在出發前做好自主健康管理，並維持個人良好衛生習慣。

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另外，教育處也指出，學校對於學生的關懷不會因為暑假間斷，請校方持續注意學生有無受虐、性侵害、兒少未獲妥善照顧、家庭暴力等情事發生；若知悉有上述情況，請學校人員立即通報。

有關28日疫情部份，宜蘭衛生局表示，新增3名死亡個案，年齡介於67歲至90歲之間，為2名男性、1名女性，3人皆有慢性病史，1人住在長期照顧機構；其中1人施打1劑疫苗、2人施打3劑。3人分別於5月18日至6月21日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為142人，其中80歲以上長者100人，59人是住宿式長照機構的住民。142人中，有50人未施打疫苗、17人打1劑、20人打2劑、53人打3劑，另有2人打滿4劑；有64位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生145人、教職員工21人，累計10,353位學生、1128位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.8%，第三劑涵蓋率達68.7%。衛生局表示，第18波學童快打站將於7月2日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。