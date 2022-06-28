南投婦確診有感冒症狀　竟自行外出拿藥...挨罰20萬！

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數999例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數999例，截至6月27日累計確診人數5萬4490例，居家隔離人數3028例，今日已解除隔離1008例，居家照護人數4914例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；另全縣新增3人死亡，70至79歲有2人、90歲以上1人，皆罹患慢性疾病，其中接種3劑疫苗有2人、2劑1人，全縣累計死亡人數計155人。

縣府衛生局指出，一名70多歲確診老婦人，因有感冒、流鼻水症狀，竟自行至健保藥局拿慢性病連處方箋藥物，但在健保系統插卡後即被發現是確診個案，該藥局立即通報衛生局；衛生局隨即會同當地公所及警政人員前往居家隔離處所訪查，老婦亦坦承不諱，衛生局表示，將依違反《傳染病防治法》第48條第1項規定、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條第1項，處20萬元罰鍰。

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▲南投縣衛生局提醒居隔期間若有領藥或就醫等需求，非經聯繫相關單位申請仍不得外出，圖非當事人。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

衛生局長陳南松提醒，依中央規定自5月26日起，只要在家使用快篩試劑檢測結果為「陽性」，不分年齡及族群，經醫事人員研判，即可確定病例為確診；「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC會有提示，「家用快篩經醫師確認個案」、「居家照護」、「居家隔離/自主防疫」及「居家檢疫」4類對象，最主要是協助醫師快速辨識個案身分，以利診療參考，而未依規定自行擅自外出，只要健保卡插卡時，就有警訊告知「新冠確診個案」。

▲確診者於居家隔離期間不得外出。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，依《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰；另因國門漸漸開放，入境旅客增多，若居家檢疫者於入境時未詳實填寫資料，亦可處1萬至15萬元罰鍰，如有擅自外出、未配合縣市政府開立的檢疫通知書所載自機場返家規定或違反其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。

縣府衛生局指出，不論是確診者或接觸者，在居家隔離（檢疫）期間應留在指定隔離處所，禁止外出（確診者7天），若有緊急就醫或取藥需求者，應主動與衛生局或警察局聯繫提出就醫需求申請，經同意後暫時解除電子圍籬，以利就醫；外出就醫時應全程配戴口罩，返回隔離場所後也請儘速聯繫通報衛生局，以免觸法。