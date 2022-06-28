　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

▲▼確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者朱祖儀／綜合報導

今（28）日全台新增4萬4379例本土個案，確診數比前幾日多，疫情稍稍回溫，分布在22縣市，其中仍以台中市新增個案最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，看到六都仍為深咖啡色的區塊，今年累積確診均超過24萬例以上。

指揮中心表示，今日新增4萬4379例本土病例，個案分布為台中市（6397例）、高雄市（5816例）、新北市（5653例）、台南市（4145例）、桃園市（3521例）、彰化縣（3452例）、台北市（3116例）、屏東縣（2053例）、雲林縣（1432例）、苗栗縣（1151例）、嘉義縣（1073例）、新竹縣（1069例）、南投縣（999例）、宜蘭縣（870例）、新竹市（760例）、花蓮縣（678例）、嘉義市（647例）、台東縣（553例）、基隆市（491例）、澎湖縣（241例）、金門縣（240例）、連江縣（22例）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，全台累積367萬1855例本土病例，六都均已超過24萬例以上，其中累積確診數最多的仍為新北市82萬9321例，其次為桃園市42萬6626例、高雄市41萬9348例、台中市41萬2710例、台北市35萬8926例，第六名則為台南市24萬5821例。

▲▼中央流行疫情指中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲莊人祥表示，8月後可能再出現一小波疫情。（圖／指揮中心提供）

今日確診數相較前幾日又稍稍回升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，疫情下降的速度沒有想像中快，但死亡人數已經下降，希望致死率可以降到更低。要留意的是，因為變異株BA.4和BA.5的境外移入，8月後恐又出現一小波疫情。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　釋放3個月
辣網紅兔美「衣櫃成毒窖」驚見古柯鹼！　她下場慘了
蟾蜍雪糕照瘋傳！　網見「整隻封印」嚇暈
悶殺臥床妻！兒淚訴「爸爸不是殺人犯」　判決出爐
爆合照曹佑寧惹毛正宮！　女星認「一直夾在中間」揭真相
快訊／遭周玉蔻爆料選北市！　陳時中突現身親回「這句話」
iPhone螢幕全黑「資料怎麼轉出來？」　內行曝1招有救了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

殺死猴痘「洗衣要加漂白水」？國民女婿教你這樣洗　2件事是關鍵

Novavax標準品完成測試！月底到貨50幾萬劑「有望提前7天開打」

跟男友啪啪叫太大聲「被哥嫂發現」　哥嗆：太誇張了！結局超展開

雲林+1360　患結核病者確診死亡個案增加

陳時中突公開現身！嗆陸禁我竹莢魚「手段不當」　公布檢驗結果自清

遭周玉蔻爆料「確定選北市」！陳時中突現身親回「這句話」

基隆+491！確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

錢裝袋「確診者寫紙條」提醒清消！外送員卻喊「生化武器」遭網轟

台中市民有地方運動了！　7／1開放高中以下校園供市民使用

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

殺死猴痘「洗衣要加漂白水」？國民女婿教你這樣洗　2件事是關鍵

Novavax標準品完成測試！月底到貨50幾萬劑「有望提前7天開打」

跟男友啪啪叫太大聲「被哥嫂發現」　哥嗆：太誇張了！結局超展開

雲林+1360　患結核病者確診死亡個案增加

陳時中突公開現身！嗆陸禁我竹莢魚「手段不當」　公布檢驗結果自清

遭周玉蔻爆料「確定選北市」！陳時中突現身親回「這句話」

基隆+491！確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

錢裝袋「確診者寫紙條」提醒清消！外送員卻喊「生化武器」遭網轟

台中市民有地方運動了！　7／1開放高中以下校園供市民使用

鄉土劇男星愛女離家出走　哭求「紅粉知己」相助

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

王以綸被爆假戲真做大2歲女星！　連4天同進出「誤傷歐陽娜娜」

中國強化對台經濟脅迫怎麼辦？　國發會龔明鑫：代價非常大

7家壽險被倒債！　5／27之後就沒收到俄債利息

林氏璧／四劑帝國成形？　有不良反應及已染疫醫護可不打

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

深入城市綠洲享受療癒酒香！新北全新「秘境」咖啡廳攻佔IG版面

碩士女半夜發狂鐵椅猛砸房門　OL半夜嚇壞「如黑幫掃射」急搬家

快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　檢方決定釋放3個月

生活熱門新聞

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

好市多店員拒結帳「照片認不出」　網：被羞辱2次

快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

天花板20年前垃圾　網驚：時代的眼淚

長髮正妹打1劑莫德納「掉光頭髮」　心痛照曝光

快訊／今增103例死亡！本土+44379

更多熱門

相關新聞

宜蘭公告校園暑期防疫指引　讓學生平安過暑假

宜蘭公告校園暑期防疫指引　讓學生平安過暑假

中央今(28)日宣布宜蘭縣新增870名確診個案，並新增3名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，再過3天就是暑假，請各校於7月1日至8月31日期間，遵守「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」規定，維護校園安全，讓縣內學童度過平安、快樂的暑假。

南投婦確診竟自行至藥局拿藥　挨罰20萬

南投婦確診竟自行至藥局拿藥　挨罰20萬

阿提諾PCR確診　無緣中華男籃

阿提諾PCR確診　無緣中華男籃

不要忘了申請！新冠補助、理賠大盤點　6大QA一次看

不要忘了申請！新冠補助、理賠大盤點　6大QA一次看

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

關鍵字：

確診地圖南部疫情本土疫情新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面