確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者朱祖儀／綜合報導

今（28）日全台新增4萬4379例本土個案，確診數比前幾日多，疫情稍稍回溫，分布在22縣市，其中仍以台中市新增個案最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，看到六都仍為深咖啡色的區塊，今年累積確診均超過24萬例以上。

指揮中心表示，今日新增4萬4379例本土病例，個案分布為台中市（6397例）、高雄市（5816例）、新北市（5653例）、台南市（4145例）、桃園市（3521例）、彰化縣（3452例）、台北市（3116例）、屏東縣（2053例）、雲林縣（1432例）、苗栗縣（1151例）、嘉義縣（1073例）、新竹縣（1069例）、南投縣（999例）、宜蘭縣（870例）、新竹市（760例）、花蓮縣（678例）、嘉義市（647例）、台東縣（553例）、基隆市（491例）、澎湖縣（241例）、金門縣（240例）、連江縣（22例）。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，全台累積367萬1855例本土病例，六都均已超過24萬例以上，其中累積確診數最多的仍為新北市82萬9321例，其次為桃園市42萬6626例、高雄市41萬9348例、台中市41萬2710例、台北市35萬8926例，第六名則為台南市24萬5821例。

▲莊人祥表示，8月後可能再出現一小波疫情。（圖／指揮中心提供）

今日確診數相較前幾日又稍稍回升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，疫情下降的速度沒有想像中快，但死亡人數已經下降，希望致死率可以降到更低。要留意的是，因為變異株BA.4和BA.5的境外移入，8月後恐又出現一小波疫情。