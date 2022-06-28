上海迪士尼樂園6月30日恢復營業　部分設施持續關閉

▲上海迪士尼恢復營業。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海迪士尼樂園因疫情關閉3個多月後，於28日宣布將自6月30日起恢復營業，並從29日起重新發售門票。恢復營業初期，上海迪士尼樂園將採限流，並且有部分設施及服務會保持暫時關閉，包含與米奇見面、漫威英雄總部等。

上海迪士尼樂園表示，根據疫情防控的要求，樂園將在恢復營業初期採取限流，並進一步落實嚴格的健康和安全措施。在恢復營業初期，上海迪士尼樂園內大部分景點、遊樂項目、娛樂演出、商店及餐廳都將在限流的基礎上恢復營業。包括探險家獨木舟、奇想花園自拍點——與米奇見面、漫威英雄總部等一些體驗將保持暫時關閉。

上海迪士尼樂園門票將於2022年6月29日上午7:00起重新發售，每日門票數量有限，售完即止。同時，恢復營業初期，上海迪士尼樂園將暫時提供30天滾動門票價格日曆，度假區的現場售票亭將繼續保持關閉，建議遊客在抵達主題樂園前提前購買指定日門票。

上海迪士尼樂園指出，演職人員們正全力以赴為樂園重新開放做好準備，包含調試遊樂設備、準備新穎獨特的購物和餐飲體驗、排練現場娛樂演出、換新修整園藝景觀、維護衛生保洁，以迎接遊客重返這個「奇妙之地」。

不過，上海迪士尼樂園也強調，在重新開放期間，所有區域將限流；所有遊客，包括同行者中的每一位且無論年齡，都必須持有綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明，才可進入上海迪士尼度假區的任一區域；所有進入上海迪士尼度假區的遊客在抵達時必須接受體溫檢測；所有遊客在上海迪士尼度假區遊玩期間，無論室內外，必須全程佩戴口罩（僅用餐時除外）；所有遊客必須嚴格遵守社交距離要求，排隊、觀看室外演出或用餐時應與其他遊客保持安全距離。