上海迪士尼緊急關閉　上萬遊客「煙火下接受檢測」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新一波疫情已擴散至14省，上海迪士尼10月31日緊急宣布停止遊客進入，並對還在園內的所有遊客及員工進行核酸檢測，也形成了遊客們在迪士尼煙火下接受檢測的奇特景象。

上海迪士尼31日下午發出公告，表示接外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情排查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入，並對園區內所有遊客及員工進行核酸檢測。

上海迪士尼還宣布，根據疫情防控需求，11月1、2日暫時關閉，恢復營運時間另行通告。

▼遊客們一邊看煙火，一邊接受檢測。（圖／翻攝微博）



值得注意的是，遊客接受核酸檢測的同時，迪士尼內的戶外設施仍維持運作，每晚固定施放的煙火也照常施放，形成了遊客們在煙火下接受檢測的奇特景象。據上海疫情防控工作小組消息，截至11月1日上午8時，累計篩查相關人員33863人，結果均為陰性。

上海疫情防控工作小組也要求，所有在10月30、31日進入樂園的人員，都必須主動向社區及單位報告，並立即前往就近的指定醫療機構進行核酸檢測。

上海疫情防控工作小組還指出，所有在此期間入園的人員必須進行2天閉環管理和12天嚴格的社區健康管理，其間分別於第1、2、7、14天進行4次核酸檢測，前兩天暫時不返工返校，留在家中，非必要不外出，待2次核酸檢測陰性後，繼續做好後續12天自主健康監測。