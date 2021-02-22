熟女遊上海迪士尼！突暴打演員影片瘋傳　飆罵「你個美國人的豬」

記者蔡儀潔／綜合報導

上海迪士尼20日發生遊客打人事件，一名35歲管姓女子在劇場看表演時突然大鬧，不僅上台毆打演員，還怒罵「你這個豬，不配當中國人！」。警方21日通報，管女事後確診急性精神病障礙，已被醫院收治。

▲女子用力一挑拍打男演員頭部 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事發影片可見，當時劇場內疑似上演《神鬼奇航》，不料頭戴髮箍的管女突然走上台，朝身穿海盜服的演員大力拍打頭部，隨後一邊走下台一邊大罵「叫你狂，把自己當中國人，你看那樣子！下次再敢當着大家的面脫褲子、抽鞭子試試看！你個豬！美國人的豬！」，現場所有人都被她的行為驚呆了。

▲女子打完人後破口大罵 。（圖／翻攝自秒拍）

有目擊網友透露，在正式演出前大廳曾有暖場表演，基於搞笑目的和劇情需要，出現「脫褲子」和「抽鞭子」場景，管女可能認為表演會影響孩子的「正確價值觀」，因此上台打人。

該網友記者透露，打人事件發生後，現場工作人員隨後試圖勸喻管女離開，但對方堅持不離場，最終只能取消演出。

事件21日曝光後引發熱議。警方同日發佈通報，稱依法傳喚管女調查時，發現她思維混亂、語無倫次；與家屬聯繫後，認為她有疑似精神疾病症狀，於是將其送到精神衞生中心診斷，確診後交由醫院收治；事件未造成劇場表演人員受傷。