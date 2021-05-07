小熊維尼被屁孩痛毆「落寞離場」　沒品父還嗆：為難小孩幹嘛？

記者蔡紹堅／綜合報導

上海迪士尼一名扮演小熊維尼的工作人員，日前遭到一名男童痛毆，引起在場遊客及網友的不滿。但更扯的是，園區工作人員事後與男童的父親溝通時，對方的態度卻非常差，不只大吼大叫，還嗆聲「都道歉了想怎樣？」

從現場拍攝的影片可以發現，小熊維尼與遊客們剛結束互動，準備離開之時，一名男童從人群中衝了出來，用雙手狂毆小熊維尼的肚子，其他遊客與工作人員見狀馬上過去制止，並將小熊維尼帶離。

▼小熊維尼被屁孩打了好幾拳。（圖／翻攝微博）



工作人員事後與男童的父親溝通，但對方的態度卻很差，還不斷嗆聲，「小孩子都道歉了還想怎樣？」「你一直為難小孩子幹嘛？一直糾結他幹嘛？」「你那個東西壞了嗎？壞了就賠償啊！」

影片在網路上曝光後引起了許多網友的關注，很多人都擔心扮演小熊維尼的工作人員因此心情受影響，「看到維尼離開的背影，一定很失落。」「看得快哭了，維尼的心裡一定很傷心。」「誰想得到孩子會做出這種事情，連維尼都打。」

更有人大罵男童父親的處理態度，「自己的孩子打人了還維護，難怪教出這種小孩！」「就是有這種家長，才會有這種孩子。」「小孩子不懂就算了，大人也一起發瘋，什麼家庭。」

▼屁孩的父親對著工作人員大小聲。（圖／翻攝微博）

