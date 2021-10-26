劣質T恤也敢賣　上海迪士尼遭罰20萬　

▲上海迪士尼樂園。（圖／路透社）

實習記者丁玟華／綜合報導

迪士尼樂園一直以來就深受大小朋友的喜愛，它的周邊商品更是入園必買，不過，最近上海迪士尼因販賣劣質商品，遭市場監督管理局罰款20萬元人民幣（約新台幣88萬元）。

根據《中國質量新聞網》報導，近日上海市浦東新區市場監督管理局委托上海遠東正大商品檢驗有限公司，對上海迪士尼銷售的長袖T恤進行抽樣檢驗。檢驗結果顯示，「耐乾摩擦色牢度」及「耐濕摩擦色牢度」兩個項目被判定為不合格，該長袖已售出約992件，違法所得逾人民幣8萬3683元（約新台幣36萬元）。

依據《中華人民共和國產品質量法》第四十九條，市場監督管理局對上海國際主題樂園有限公司 ，沒收違法所得8萬3683元（約新台幣36萬元），加上罰款20萬2738元（約新台幣88萬4092元），並查扣不合格產品13件。

事實上，上海迪士尼早有不良紀錄，近4年，上海迪士尼因違規被市場管理部門、海關等多個部門遭罰十多次，累積罰金逾人民幣70萬元（約新台幣300萬元）。

此消息一出，網友紛紛回應，「上海迪士尼的品質真的讓我不敢恭維」、「都這麼貴了，品質還這麼差，罰多點吧」、「其他地區的迪士尼有這麼差的嗎」、「飢餓行銷，週邊出得超級敷衍，黃牛一大堆。」