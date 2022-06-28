台南確診+4145名　免疫不全或低下5-11歲兒童請打加強劑

▲台南市28日新增4145名COVID-19本土個案，免疫不全或低下5-11歲兒童請打加強劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市28日新增4145名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月27日，台南市累計確診個案人數共245848名，全年齡累計確診百分比為13.27％；已解除隔離218833名、尚在隔離中27015名。

黃偉哲市長指出，今天全國44428例，台南市4145例，可見大概禮拜一，都會有假日效應，就是說禮拜一公布的數字是禮拜天確診的數字，但是這個數字通常會比較少一點，因為它可能會有延遲到禮拜一才通報，所以你可以看到假日大家比較不喜歡通報。到禮拜二甚至到禮拜三的時候，數字就會把原來沒有通報的再加上去，但是即便是有這個效應，台南市事實上跟上禮拜禮拜二比起來，都有顯著的一個下降。上禮拜二大概6000，28日是4千多，所以希望在緩步下降，高原期緩步下降的這個過程中，還是要非常小心，如同27日所說，BA.4 BA.5的病毒，一直在國門邊境扣關的時候，我們BA.2，OmicronBA.2的疫情是慢慢下降，所以說外面還是有強敵環侍的。

黃偉哲說，台南實施打疫苗抽大獎的效果有顯現出來，尤其在年長的族群，年長的族群施打的狀況，因為通常第三劑、第四劑都已經到頂了，大家都不太願意出來施打第三劑、第四劑，但是經過市府拜託大家來施打，那長輩的施打的意願有稍微提高一些。頭獎大家已經知道，就是1台高級房車，還有6台gogoro的電動機車，還有10台電冰箱，還有100個黃金元寶，因為我們這個族群是65歲以上，那還沒施打第三劑的，還有已經還有即將施打第四劑的，這些族群相對的人數比較少，所以中獎機率就高很多，希望年長者來施打，不僅有機會中獎，而且還可以獲得500塊的禮券，還有2劑快篩，而且照顧自己的健康，照顧家人的健康，一舉數得，希望大家可以趕快來施打。





台南市衛生局許以霖指出，指揮中心27日說明，對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定之5至11歲兒童，建議接種基礎加強劑（與第二劑間隔28天後接種），對象包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。完整接種基礎劑的兒童，則建議於滿5個月（150天後），接種追加劑。

統計至6月27日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.7％、82.6％、1.3％、68.2％、1.8％，總接種劑次453萬8882。

5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.88％、第2劑10.01％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.70％、追加劑56.55％。