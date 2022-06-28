台南學甲遊蕩犬問題多　民眾支持推動興建多功能動物教育園區

▲台南市學甲區近日發生民眾因騎機車撞及遊蕩犬受傷事件，網友在社群平台反映動保處之前推動的學甲教育園區應持續推動，來收容當地的遊蕩犬，維護民眾的安全。（圖／意象圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區發生民眾騎機車撞及遊蕩犬受傷事件，眾多網友在社群平台反映，動保處之前推動的學甲教育園區應持續推動，收容當地遊蕩犬維護民眾安全，農業局表示，規劃中的多功能教育園區將以優先收容學甲在地遊蕩犬為主，可大幅改善當地遊蕩犬問題，期盼在地鄉親能支持，避免遊蕩犬引起的憾事一再發生。

農業局表示，學甲多功能教育園區已獲中央支持與經費補助，總建設經費2.09億元，總收容量440隻，可擴充至880隻，園區跳脫傳統化動物收容所思維，以公園化設計，功能包括動物教育認養館、景觀步道、生態滯洪池、公園化運動空間、市民市集活動區與動物收容館等。

針對在地鄉親對空氣、噪音、汙水、糞尿等會影響周遭環境的疑慮皆為規劃重點，空氣方面，採離散式犬舍配置並定時清消；在噪音方面，規劃使用隔音建材與防噪林等設計；汙水方面，設計完善汙水處理系統，使放流水符合標準才排入排水系統；而犬貓糞便將委託合法清理或再利用機構妥善處理，不會造成環境汙染。園區規劃以公園化設計，針對在地鄉親對於周遭環境影響的疑慮均有妥善的規劃。

農業局表示，動保處積極捕捉學甲當地遊蕩犬，運用誘捕籠、大型圍籬與麻醉槍等方式加強當地遊蕩犬管制減量，去年在學甲就捕捉了252隻，今年到目前加強捕捉下更是捕捉了278隻，但因收容空間不足，多數犬隻絕育後必須回置到當地，仍有可能產生人犬衝突或意外事故，因此設置學甲多功能教育園區，來收容當地遊蕩犬是有迫切需求的。

農業局指出，多功能教育園區設置後將為溪北打造亮點建設，除可解決在地遊蕩犬問題，並可活化閒置土地，園區規劃之動物保護及環境教育場域功能可引進民眾參訪及校外教學人潮，結合小農市集串聯學甲周邊經濟效益以繁榮地方發展，兼具教育、休閒、觀光的亮點建設，帶動溪北地區發展。

農業局表示，為有效解決學甲當地遊蕩犬問題，讓人犬衝突憾事不再發生，希望推動多功能教育園區的設置，能獲得在地鄉親的支持，在維護居民出入安全外，更能為學甲發展帶來契機，共創雙贏。