陳歐珀：林佳龍參選台北市長或直攻總統　「我們都認為他是強棒」

▲無任所大使林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

九合一地方大選年底登場，民進黨晚間將召開選對會，外界預料雙北人選可能納入討論，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀表示，無任所大使林佳龍從立法委員、台中市長到交通部長，一路上都很努力，所以不論他參選2022年的台北市長還是2024年的總統大選，「我們都認為他是強棒」。

民進黨28日晚間6時將召開選對會，外界預料嘉義市長、彰化縣長人選應會拍板，近日台北市長、新北市長人選討論熱烈，也有可能納入討論。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨團不是提名單位，一切尊重中央黨部、選對會的步驟跟選擇，過去大家認為台北市是民進黨比較艱困的選區，「即使2014年勝選，也是跟無黨籍的柯文哲合作」。

鄭運鵬認為，在台北市這樣的艱困選區，現在有很多前輩願意參與，這就是一件好事情，代表大家對台北市長的選舉有信心，而且看起來有很多前輩，他們的民調都很好，民進黨團樂觀其成。

鄭運鵬說明，有關民進黨要怎麼提名、提名哪一位前輩，到底是政務官還是過去有選舉經驗的立委、政界前輩，民進黨團都會尊重中央黨部，「我相信勝選的機會跟他的意願，是選對會最重要的參考指標」，如果有很多人能夠贏，那就提名勝算最高的，這個原則對每個人、每個選區都適用。

陳歐珀則表示，民進黨團非常重視這次雙北市長的提名，因此非常尊重中央黨部對這次選戰的佈局，以及整個徵召人選的評估機制，民進黨團期待能夠儘速產生人選，確實也有很多基層期待人選趕快產生。

陳歐珀指出，不管是林佳龍還是衛福部長陳時中，他們對自己都有使命感，尤其林佳龍從過去在立法院跟大家當同事，到後來擔任台中市長、交通部長及無任所大使，都是大家為台灣一起努力，所以不管他參選2022年的台北市長還是2024年的總統大選，「我們都認為他是強棒」。

不過，陳歐珀也說，希望陳時中能夠儘速做出參選的決定，「如果是有意願的話，我們希望趕快產生」。