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台北市長選舉「誰最有機會選上？」　命理師揭3人面相：他運勢很強

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，資深媒體人昨（27）日發布最新獨家表示，「阿中（陳時中）確定要代表民進黨參選台北市長囉！」消息引發外界熱議，日前命理大師簡少年也根據面相分享自身看法。

學過面相的簡少年5月在《新聞挖挖哇》上表示，「50歲以前到30歲是看中庭」，所以國民黨參選人蔣萬安是要看鼻子，「他鼻子其實是很挺拔的，但是顴骨有一點點往下」，顴骨大是好事，不過往下、沒有在鼻頭上就代表「現在壓力有點太大」，但是「他整個中庭長得還是非常好」，所以運勢還是蠻強的。

▲▼ 愛台北Yes I Do 新服裝新氣象 蔣萬安與市議員候選人合體-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

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▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

而有意以無黨籍身分出戰的黃珊珊，簡少年分析，黃珊珊下庭有肉但有點窄、人中不算太長，「整體看起來她的下庭並不是非常有氣勢」，所以在這個階段來說，可能會比較辛苦一些。

最後看到陳時中，簡少年笑說，陳時中因為疫情關係，所以一直看起來很累，而以整個下庭來看，同樣偏窄，「也不能說非常有氣勢」，在下庭的時間點還是很難很舒爽。

▲▼衛福部長陳時中 。（圖／記者范綱儀攝）

▲陳時中。（圖／ETtoday資料照）

不過，簡少年表示，選舉最不容易看的就是「不一定是命最好的人選上」，因為選上以後更辛苦、扛的責任更大，所以比較難看誰較容易出線，但依照狀態來看，「蔣萬安的中庭是比較好一點」

緊接著，主持人鄭弘儀直接詢問，「這三個誰能選得上？」簡少年表示，現在走火運，「越靠近火或跟火越好的人，我覺得會蠻有機會的」，蔣萬安臉偏長所以機會蠻大，但因為運好、選上會辛苦，「所以我覺得有點難」，綜合來看，「我個人覺得如果偏火運的話，我認為黃珊珊的面相是比較屬火的」，以五行來看是這樣、是有點機會的，但外界「好像謠傳她的概率都不是很高」，所以也很難說。

▲▼台北市議會市政總質詢,黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

簡少年也表示，「如果真的要確定，有一招是我們老師覺得比較有效的，就是在投票前一天聽他們的聲音，誰的聲音最宏亮，誰就最有機會」。

本站日前報導《蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選》，根據最新民調顯示，蔣萬安支持度35.5%，黃珊珊支持度28.8%，陳時中支持度25.3%，蔣萬安與黃珊珊支持度差距6.7%，蔣萬安微幅領先。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

此外，雖然周玉蔻透露陳時中將代表民進黨參選台北市長；不過，民進黨發言人周江杰表示，相關縣市長的提名作業仍在進行中，只要時機成熟，都會推出最適合的人選。

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