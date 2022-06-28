陳時中傳去選北市長了！財經網美敲碗羅一鈞「做這事」...網全笑翻

▲財經網美胡采蘋敲碗讓羅一鈞接手每天的防疫直播。（圖／指揮中心提供）

實習記者廖翊慈／綜合報導

資深媒體人周玉蔻昨（27）日在臉書爆料指出，「最新獨家，阿中確定要代表民進黨參選台北市長」。對此，財經網美胡采蘋提出自身的看法，卻讓網友歪樓笑翻。

胡采蘋今（28）日在臉書上寫下自己的看法，「昨天好多人都問我對時鐘出馬競選台北市長的看法，我覺得應該會顯得蔣萬安很像高中生吧，整個競選就是訓導主任在跟同學講話，一整個春風化雨的感覺。（比較想看韓導和時鐘鬥嘴。）」

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▲傳陳時中將選北市長。（圖／指揮中心提供）

胡采蘋接著表示，「但我真正重要的意見是下一條：可以讓鈞鈞接手防疫每天直播到永遠嗎謝謝」，最後還逗趣附上Hashtag，「鈞鈞統治世界。」

網友看到最後的「補充說明」全笑翻了，「最後是重點哈哈哈哈」、「鈞鈞是重點，筆記」、「贊成羅女婿繼續主持防疫記者會」、「均均很可以」、「鈞鈞當副市長，應該更多人同意吧」、「羅如果能選市長，贏面更大」。

也有網友留言，「不贊成阿中部長選台北市長，因為天龍國人不配～另外贊成羅女婿繼續主持防疫記者會，因為這樣一來記者不會亂問問題，突然都變正常了」，胡采蘋則回覆該網友，「他有可能會贏的。」