陳時中要選台北市長了？時間點曝光　20年好友揭：他太太點頭

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，如今隨著疫情趨緩，以後將不固定主持每日記者會，也讓他代表民進黨參選台北市長的傳言再起，而可能提名時間點更遭指為綠營7月17日全代會前後。陳時中20年好友藥師公會理事長黃金舜則表示，陳時中之所以有意投入大選，關鍵就是太太。

相較於國民黨老早敲定由立委蔣萬安參選台北市，民進黨因疫情影響，佈局腳步只能放到最慢。不過，陳時中確診隔離休息的這幾天，支持度不減反增，且獲得黨內各派系，諸如英系、新系、蘇系、綠色友誼連線等多數派系的支持，加上具備全國知名度，依舊是選戰「火車頭」熱門人選。據了解，英系更已經為陳時中物色競選辦公室地點，打算租在與「小英教育基金會」位在台北市長安東路一段的同一棟大樓。

黃金舜則透露，與陳時中曾私下通過電話，兩人也聊到台北市的市政，「他對他太太的意見是相當的尊重，他太太現在也首肯，讓他願意來參選台北市長。」

針對提名陳時中一事，民進黨發言人周江杰表示，相關縣市長的提名作業仍在進行中，只要時機成熟，都會推出最適合的人選，而28日晚間六點預計召開選對會，擬就嘉義市長、彰化縣長人選進行討論；此外，近日外界對於雙北市長提名人選的討論也甚囂塵上，可能也納入討論。