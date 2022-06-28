陳時中最新民調還是吊車尾　黃珊珊落後蔣萬安15個百分點

▲左起為衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選戰三角督幾乎底定，衛福部長陳時中參選的態勢明顯，民進黨期待能攜著防疫紅利收復首都，不過，根據最新民調顯示，若陳時中對戰國民黨的蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，僅獲18%的支持度，再次墊底。

民進黨雖因疫情選戰佈局進度緩滿，首都台北市長人選更是卡關，但觀察陳時中確診隔離休息的這幾天，支持度不減反增，又獲得黨內各派系，諸如英系、新系、蘇系、綠色友誼連線等多數派系的支持，加上具備全國知名度，依舊是選戰「火車頭」熱門人選，據了解，英系更已經為陳時中物色競選辦公室地點，打算租在與「小英教育基金會」位在台北市長安東路一段的同一棟大樓。

不過，據TVBS民調中心的調查顯示，若由蔣萬安、黃珊珊、陳時中三人搶戰台北市長，蔣萬安仍以39%支持度為保持領先，黃珊珊則為24%，落後15個百分點，而陳時中只有18%，位居第三，另有15%受訪者還沒決定。

針對提名陳時中一事，民進黨發言人周江杰表示，相關縣市長的提名作業仍在進行中，只要時機成熟，都會推出最適合的人選，而28日晚間六點預計召開選對會，擬就嘉義市長、彰化縣長人選進行討論；此外，近日外界對於雙北市長提名人選的討論也甚囂塵上，可能也納入討論。