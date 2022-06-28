媒體人揭民進黨新北「等他點頭」　羅致政只是備案

▲無任所大使林佳龍。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨今（28日）晚預計召開選對會，討論雙北市長提名在內的2022九合一大選人事布局，外傳將由衛福部長陳時中參選台北市長，立委羅致政爭戰新北市長。不過，媒體人黃揚明則指，民進黨高層仍在努力協調無任所大使林佳龍出戰新北，羅致政只是林拒絕後的備案。

黃揚明28日上午在臉書說，民進黨雙北市長人選尚未正式進入選對會討論，應不至於急到本周拍板定案，說不定今晚選對會主要是正式啟動有意願人選徵詢、協調程序。黃揚明指出，傳出高層傾向徵召陳時中，但也會努力協調林佳龍出戰新北，羅致政則仍是林拒絕的備案，只是這些布局，都還要看當事人態度才能底定。

先前前副總統陳建仁曾被納入台北市長可能人選，黃揚明說，目前民進黨大致朝提名陳時中方向思考，有平面媒體仍堅持陳建仁是「另類黑馬」，說穿了目的是為了「挺賴」，不讓明年總統黨內初選發生「德仁添皇」之爭。

黃揚明也指，近日賴清德因在多個執政縣市與黨籍議員參選人掛上「信賴台灣」的公版看板，遭黨內不具名幕僚質疑「是把在地的縣市長或被徵召的縣市長參選人當塑膠嗎？」可見，民進黨內挺賴、反賴的氛圍已逐漸成形。

黃揚明認為，賴清德腰傷手術後，今早將重現江湖並在公開行程中受訪，他與陳建仁互動關係等議題勢必會被關注。

據《東森新媒體ETtoday》掌握，民進黨在台北市長人選上，最後階段呈現陳時中、林佳龍二擇一的局面；林佳龍近來積極出席公開活動，拋出各項首都願景，更直指他的支持度早在2個月前已經領先陳時中。不過，陳時中在各項民調顯示，他的全國支持度維持在6成以上，且在英系力挺下，獲得北市跨派系包括新系、蘇系、綠色友誼連線等的支持。

另新北市長提名部分，英系有意以在地立委、國際專業的羅致政出戰，並獲老縣長「蘇系」的支持，在雙方達成共識下，讓羅致政出戰新北幾乎成為定局。