黃珊珊「行政不中立」今赴議會　他看完報告書：理由很硬凹

▲台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市副市長黃珊珊近期視察行程時，多次被抓到身旁常有民眾黨台北市議員參選人陪同，遭國民黨台北市議員質疑行政不中立，議會21日為此召開專案報告，但黃珊珊本人卻未參與，連辦公室都沒有派員到場，28日才到臨時大會報告。網紅四叉貓搶先曝光黃珊珊的報告書，「我自己覺得整份報告書的理由很硬凹啦」。

國民黨台北市議員王欣儀日前質疑，黃珊珊近期濫用行政資源，以「母雞」身份帶民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩「假考察真拜票」，因此邀請黃珊珊21日上午9時30分到台北市議會財建委員會備詢，而黃珊珊拒絕備詢，繼續跑行程，最終該場專案報告於11時30分左右結束，但黃珊珊與代理人、黃珊珊辦公室人員皆未到場，引來議員不滿，對此，黃珊珊表示，副市長不屬於部門主管，從以前至今都不列委員會備詢。

棉對行政不中立爭議，黃珊珊28日到議會臨時大會報告，四叉貓則透露黃珊珊要備詢的報告書，並歸納出當中的幾個重點，首先，被質疑是否違反行政中立的行程為「瞭解民情」性質，副市長辦公室登錄為不公開行程；第二，雖然北市府沒有公開行程，但福華市場門口貼了歡迎的紅單，所以不公開的行程不小心就被福華自治會公開了。

根據報告書，由於福華市場公開了黃珊珊的行程，其他（民眾黨）候選人知道這個視察行程也不足為奇，北市府絕對沒有通知其他候選人，而福華市場是公共開放空間，黃瀞瑩和陳思宇穿著競選背心也是很合理的，至於黃瀞瑩穿競選背心跟黃珊珊一起視察的合照貼上臉書，這是言論自由北市府管不著；最後，科長幫忙民眾黨候選人拍的那些照片都不會公開使用，所以沒有問題。

四叉貓看完之後感嘆，「我自己覺得整份報告書的理由很硬凹啦，北市府幕僚們要不要再幫忙重寫一篇？」