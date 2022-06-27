明赴議會報告「行政不中立」爭議　黃珊珊今「已讀不回」選舉問題

▲黃珊珊視察新創基地 Co-Space。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩不到半年，有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊捲入行政不中立爭議，28日將到議會臨時大會報告。黃珊珊27日中午出席公開活動前，只見被廠商邀請的民眾黨台北市議員參選人陳宥丞、黃瀞瑩也到現場，但擔心增加黃珊珊困擾，所以未入場就先行離開，而黃珊珊受訪時則避談相關問題。

黃珊珊原訂27日中午12時30分視察位於內湖區的新創基地Co-Space，但因前面有行程耽誤，所以該場活動延誤30分鐘至下午1時才開始；只見民眾黨台北市議員參選人陳宥丞、黃瀞瑩也到2樓活動現場的樓下，據了解是收到活動廠商邀請才到場，但最終默默從後門離開。

陳宥丞受訪時表示，因他與黃瀞瑩過去在地方服務時，有服務過一些廠商的行政單位，所以過去服務過的廠商邀請他們一同回來，結果到場後發現黃珊珊可能也會到，擔心增加黃珊珊的困擾，所以先行離開。

針對陳宥丞、黃瀞瑩獲邀到場卻被迫離開等問題，黃珊珊會後受訪時堅持不正面回應，不斷強調「今天是市政行程」、「不是不能行政不中立嗎」、「我們不討論選舉的事」等說法。

後續媒體追問無任所大使林佳龍、衛福部長陳時中等問題，黃珊珊先是沈默了幾秒，接著仍稱「還是回到市政行程，今天是我的市政行程。」大家應該要去看看城市進步到什麼程度，而不是每個人每天講了什麼話。黃珊珊說完後便轉身，急著想離開現場，直到有媒體詢問電價問題才停下腳步。

另外，關於國民黨台北市長參選人蔣萬安為重陽敬老金，批評台北市長柯文哲的說法「不符合預算概念」一事，黃珊珊回應，北市正在討論相關事情，既然議會已經通過，就會在預算額度中做處理，台北市預算有一定的編制原則，本來就會有互相排擠的可能性，所以要找出最適合的方法，並且做配置。