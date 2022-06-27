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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳陳時中備戰台北市長選戰　民眾黨：指揮官應帶領防疫到最後一刻

▲▼0509陳時中堵訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，外傳衛福部長陳時中已經準備交接防疫工作，轉身投入北市首長選戰，而台北市長柯文哲則表示陣前換將是兵家大忌，該番言論也被質疑是政治考量，對此，民眾黨發言人盧冠妃表示，這是疫情考量，陳時中若真的為人民著想，應該少點權謀、多點用心，帶領防疫到最後一刻才更符合選民期待。

柯文哲日前提及，如果陳時中要參選台北市長，指揮中心誰要接任「還是要準備」，因為陣前易將是兵家大忌，現在臨時要換人也不是那麼容易，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬27日回應，很多人質疑台北市副市長黃珊珊要不要辭職參選，「柯文哲可以先看看她的狀況」。

民眾黨表示，柯文哲無意成為2022年「第4位參選人」，而針對疫情指揮官陳時中在確診後淡出防疫體系，不但從主角變成「不定期主持」每日防疫記者會的配角，甚至坊間傳聞競選辦公室都找好了，醫師出身的柯文哲喊話陣前換將，是兵家大忌，外界以為是選情，實則是疫情考量。

民眾黨發言人盧冠妃批評，新冠疫情多變，在初期，台灣憑藉著SARS經驗，加上人民的防疫素質，一度被國際認可為防疫模範生，但隨著新冠病毒不斷演變，蔡政府的「超前佈署」被看破手腳，台灣面對變種病毒，疫苗、快篩不足的窘境引發民怨，如今每日確診人數雖然有趨緩，但仍是天天破萬。

對於柯文哲點出「疫情還是大問題，雖然確診人數下降，死亡人數還是相當高，每日確診人數10萬人時，死亡人數100多人，但降到每日確診人數4萬多人，死亡人數卻沒有減少，這是相當大的黑數」。盧冠妃表示，這不是柯文哲個人擔憂，而是專家學者也廣泛討論的議題。疫情指揮中心說明了嗎？

盧冠妃指出，再問台灣的疫情真的趨緩了嗎？若變種病毒再次來襲有防禦能力嗎？蔡政府衛福部超前佈署的破洞補齊了嗎？甚至新的國際傳染病「猴痘」隨之而來，台灣有防禦能力嗎？

盧冠妃說，身為防疫指揮官的陳時中在任2年，若面對這一切都毫無作為，不思改進補破網，卻為了個人職涯規劃堅持要退位，適當嗎？「陣前換將，兵家大忌」，何況是為個人私利，陳時中若真的為人民著想，應該少點權謀、多點用心，帶領防疫到最後一刻才更符合選民期待。

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