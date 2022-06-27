達文西肛門手術切除大腸癌腫瘤　保住肛門傷口少

▲達文西手術系統進行的過程(畫面經過特殊處理)。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

67歲湯姓男子因解血便至嘉義基督教醫院大腸直腸外科就診，大腸直腸外科朱峻廷醫師以大腸鏡檢查發現，在低位直腸有一個4公分大腫瘤，湯男擔心術後是否會需要永久性的人工肛門(腸造口)，患者選擇接受最先進的達文西機械手臂，加上特殊手術通路裝置的使用，保住了原有的肛門，連暫時性的人工肛門都不需要，而且腹部也僅有小小的3個傷口，湯男於第6天順利出院回家，術後也恢復良好且無後遺症。

▲病患體表只有三個小傷口。（圖／嘉義基督教醫院提供）

朱峻廷表示，直腸癌因解剖構造角度的關係，傳統腹腔鏡手術器械雖然勉強可以使用，但相對會增加手術的風險及難度，經研究顯示，男性直腸癌患者施行達文西手術相對於傳統腹腔鏡手術的好處在於手術出血量變少、術後止痛藥需求下降、術後尿失禁機率降低、保肛率上升以及減少勃起功能障礙相關問題，此外透過手術通路裝置的使用，讓原本約需開5-6個傷口的手術，縮減為3個小傷口，病患對於口變少而且保住肛門的達文西手術很滿意。

▲嘉基大腸直腸科朱峻廷醫師說明達文西手術。（圖／嘉義基督教醫院提供）

朱峻廷指出，達文西手術系統能有這樣的優勢主要來自於可放大10倍的高解析3D立體視野，加上機械手臂有如真人的手腕，可達到7個象限，540度的旋轉，此外，機械手臂不像人的手臂會因為疲勞產生些微的震顫，所以醫師在狹小的骨盆腔空間也能輕鬆的處理病灶，再加上達文西手術系統擁有螢光顯影功能，可清晰觀察腸道吻合後血液循環的狀況，減少腸道吻合滲漏的機會，簡單來說，達文西機械手臂能夠非常”精準”且”確實”的執行手術，減少正常組織、血管以及神經的破壞，成功保肛，讓病患生活品質不受影響。

朱峻廷提醒，大腸癌好發年齡約在50歲以上，大腸癌早期並無症狀，所以50歲以上民眾應每1~2年接受糞便潛血檢查，可藉定期篩檢早期發現早期治療，千萬不要被錯誤的觀念誤導，認為接受大腸癌手術就必須將原有的肛門挖掉做個永久性的人工肛門，因此拒絕正規的外科治療，甚至轉而尋找其他偏方治療，而延誤病情。