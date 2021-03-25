嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

▲黃敏惠前往嘉基關心醫護AZ疫苗接種。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市新冠肺炎疫苗23日正式接種，市長黃敏惠及疾管署南區管制中心李翠鳳主任等，共同前往嘉義基督教醫院關心醫護人員接種COVID-19疫苗。COVID-19疫苗接種特別門診由嘉義基督教醫院感染科主任許國忠醫師進行看診評估，由陳煒副院長率先接種疫苗，他表示注射完後「沒什麼感覺」。嘉義基督教醫院從疫苗冷儲管理、接種評估到接種執行及接種後處理，均依照疾管署標準作業流程進行，更別出心裁設計貼心小叮嚀註明接種時間及結束休息時間，提醒接種者確實休息30分鐘。

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黃敏惠感謝嘉基不但特別開設專責門診，且由醫療經驗豐富的主治醫師看診評估，還有小貼紙的提醒。為感謝第一線人員，這筆前往嘉基接種所產生的掛號費市府將補貼支應，以表達醫護人員守護嘉義市民的謝意。

李翠鳳感謝醫護人員的接種，帶給民眾很大的信心；更感謝嘉義市補貼掛號費展現支持。CDC背後有專家團隊針對疫苗安全性及國際相關數據做評估，也與宏達電合作，在疾管家平台建置V-Watch系統，只要下載APP、填寫基本資料後，就會提醒施打後健康狀況回報與第二劑施打時間。有越多的數據，就更能為民眾的健康把關。

姚維仁說，為嘉義市施打疫苗，嘉基已經準備好了，會全力做好這件事。

許國忠醫師表示，本日開始施打的AZ疫苗須完成許多前置作業，從評估、準備疫苗與施打等，才能順利進行，讓醫護同仁更有信心，更增進施打意願。

嘉義市政府衛生局表示，首批AstraZeneca COVID-19疫苗（簡稱AZ疫苗）已於上周送抵嘉義基督教醫院。本梯次AZ疫苗須採定點接種，嘉義基督教醫院為嘉義市接種點，嘉義市其他三家醫院包括聖馬爾定、部立嘉義醫院、臺中榮總嘉義分院第一線新冠肺炎工作人員，將陸續預約分批至嘉基完成接種。

嘉義市符合本階段資格且有意願接種者，將分別於4月完成預約接種。衛生局也要求醫院妥善安排各單位接種人員分配，減緩疫苗接種可能出現發燒等症狀而需要請假休息時間所帶來的衝擊。

首批AZ疫苗優先接種對象為專責病房或隔離病房的第一線工作人員，疫苗分配依照中央流行疫情指揮中心原則，配送至設有專責/負壓隔離病房且調查超過500人願意接種，優先列為接種據點。另，疫苗須避免搖晃，除採定點配送，亦禁止轉運至其他醫院。

目前接種對象為直接/或非直接照護(採檢)確診/疑似個案之第一線工作人員，尚未對一般民眾提供接種，衛生局與醫院已研擬相關配套及規劃各項接種的細節，讓我們的醫護人員順利接種。

嘉義市符合本階段資格且有意願接種者預計有972人，嘉基約占一半。每週一、二、五下午2:00-5:00開診，已33名醫護人員接種；衛生局事後追蹤，現場雖沒特別不適，事後有5名醫護人員出現發燒，最高38.3度。

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