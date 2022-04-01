I星願長鉤針玩偶志工團　300織女手工編織送愛早療兒　

▲「擁抱慢慢猴」繪本的主角慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節之前將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



「兒童節快樂，要趕快恢復健康喔！」嘉義基督教醫院在兒童節前夕，派出早療中心吉祥物「慢慢猴」至該院兒童病房，代為轉贈愛心團體提供的手作鉤織玩偶給孩童們，讓暫時無法外出慶祝兒童節的孩子們有個小驚喜，在疫情之下現場氣氛格外溫馨。

▲「擁抱慢慢猴」繪本的主角慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節之前將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

深受孩子喜愛的樹懶造型鉤織娃娃，靈感來自嘉基出版的慢飛天使宣導繪本「擁抱慢慢猴」角色，由「I星。願 - i Star Volunteers 手作志工團」(以下簡稱I星願)超過三百位的織女們手工製作，一針一線鉤織完成，透過鉤針大小、線材不同、織女朋友的手勁鬆緊…讓每一隻玩偶顏色、大小、體態、配飾都略有不同，象徵著每個孩子的獨一無二。

I星願團長張逸芬說，有擅長鉤針玩偶製作的團員聽聞其他團員住院時曾接觸病童，知道家有兒童病痛時，不論對家人或家計都會造成影響，因此開始號召「織女志工」鉤織玩偶送給有需要的團體，自己去年也曾參與嘉基在阿里山的兒童早療教具屋彩繪工作，所以這次兒童節特別選擇了醫院繪本裡的樹懶角色，希望傳遞「『攬』在一起 好朋友」的意念。志工除了鉤織玩偶，也都附上一張手寫的祝福卡片，希望每一個為健康奮戰的孩子成長之路都有玩偶相伴，能感受到滿滿的祝福與愛的傳遞。

這次嘉基早療中心共收到178隻精美的玩偶，除了送給中心服務的慢飛天使（發展遲緩兒童），社工們也立刻安排「擁抱慢慢猴」的主角慢慢猴吉祥物人偶出場，於兒童節之前將玩偶送到病房裡的孩子手上，配合歡快的音樂與互動，讓醫院多點溫度，孩子和家長也多點笑容。

▲張逸芬團長(中間戴黑口罩者)和織女們進行鉤織娃娃的教學分享。。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基早療中心主任穆春香說，由於防疫考量，醫院的陪病措施相對嚴格，許多在醫院陪伴孩子的父母經過多重考量，選擇獨自照顧全程，可能一待就是數天，無法好好休息，也不方便外出走動，孩子跟父母都悶的辛苦，非常感謝星願社團的「織女」們無比用心，讓孩子有個難忘的兒童節！中心發行的「擁抱慢慢猴」融合繪本中，「慢慢猴」和「樹懶」的動作都很慢，但卻是不同的特質的「慢」，各自有其特色和優點；就如同中心所服務的慢飛天使，他們的成長雖然與同齡的孩子有差異，但擁有不同的優勢需要所有人看重、了解、欣賞，如果想塑造一個友善的成長環境，一定要社會各界和家長、社工、醫師、老師等相關專業人員一起努力。

「我們今年還成立了慢慢猴劇團！」穆春香透露，中心培訓了一群熱心的志工，期待透過劇團在社區演出，將「擁抱慢慢猴」繪本想要傳達「社會融合」的觀念，以更生動、活潑的方式詮釋，請民眾拭目以待！