　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

I星願長鉤針玩偶志工團　300織女手工編織送愛早療兒　

▲▼愛心團體贈嘉基兒童病房手作玩偶。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲「擁抱慢慢猴」繪本的主角慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節之前將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「兒童節快樂，要趕快恢復健康喔！」嘉義基督教醫院在兒童節前夕，派出早療中心吉祥物「慢慢猴」至該院兒童病房，代為轉贈愛心團體提供的手作鉤織玩偶給孩童們，讓暫時無法外出慶祝兒童節的孩子們有個小驚喜，在疫情之下現場氣氛格外溫馨。

▲▼愛心團體贈嘉基兒童病房手作玩偶。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲「擁抱慢慢猴」繪本的主角慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節之前將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

深受孩子喜愛的樹懶造型鉤織娃娃，靈感來自嘉基出版的慢飛天使宣導繪本「擁抱慢慢猴」角色，由「I星。願 - i Star Volunteers 手作志工團」(以下簡稱I星願)超過三百位的織女們手工製作，一針一線鉤織完成，透過鉤針大小、線材不同、織女朋友的手勁鬆緊…讓每一隻玩偶顏色、大小、體態、配飾都略有不同，象徵著每個孩子的獨一無二。

I星願團長張逸芬說，有擅長鉤針玩偶製作的團員聽聞其他團員住院時曾接觸病童，知道家有兒童病痛時，不論對家人或家計都會造成影響，因此開始號召「織女志工」鉤織玩偶送給有需要的團體，自己去年也曾參與嘉基在阿里山的兒童早療教具屋彩繪工作，所以這次兒童節特別選擇了醫院繪本裡的樹懶角色，希望傳遞「『攬』在一起 好朋友」的意念。志工除了鉤織玩偶，也都附上一張手寫的祝福卡片，希望每一個為健康奮戰的孩子成長之路都有玩偶相伴，能感受到滿滿的祝福與愛的傳遞。

▲▼愛心團體贈嘉基兒童病房手作玩偶。（圖／嘉義基督教醫院提供）

這次嘉基早療中心共收到178隻精美的玩偶，除了送給中心服務的慢飛天使（發展遲緩兒童），社工們也立刻安排「擁抱慢慢猴」的主角慢慢猴吉祥物人偶出場，於兒童節之前將玩偶送到病房裡的孩子手上，配合歡快的音樂與互動，讓醫院多點溫度，孩子和家長也多點笑容。

▲▼愛心團體贈嘉基兒童病房手作玩偶。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲張逸芬團長(中間戴黑口罩者)和織女們進行鉤織娃娃的教學分享。。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基早療中心主任穆春香說，由於防疫考量，醫院的陪病措施相對嚴格，許多在醫院陪伴孩子的父母經過多重考量，選擇獨自照顧全程，可能一待就是數天，無法好好休息，也不方便外出走動，孩子跟父母都悶的辛苦，非常感謝星願社團的「織女」們無比用心，讓孩子有個難忘的兒童節！中心發行的「擁抱慢慢猴」融合繪本中，「慢慢猴」和「樹懶」的動作都很慢，但卻是不同的特質的「慢」，各自有其特色和優點；就如同中心所服務的慢飛天使，他們的成長雖然與同齡的孩子有差異，但擁有不同的優勢需要所有人看重、了解、欣賞，如果想塑造一個友善的成長環境，一定要社會各界和家長、社工、醫師、老師等相關專業人員一起努力。

「我們今年還成立了慢慢猴劇團！」穆春香透露，中心培訓了一群熱心的志工，期待透過劇團在社區演出，將「擁抱慢慢猴」繪本想要傳達「社會融合」的觀念，以更生動、活潑的方式詮釋，請民眾拭目以待！

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
高鐵站塞爆！愚人節「台南演唱會」上線了　網氣炸：準備隔離
快訊／金門急推「禁台令」　高中以下赴本島校外教學喊卡
快訊／水泥塔倒塌畫面曝！高壓塔瞬間爆出烈火　高鐵秒斷電
愚人節高鐵大誤點！旅客塞爆南港車站畫面曝光
快訊／搞垮電塔害「高鐵停駛」　東南水泥依公共危險罪送辦
高鐵異常「千人擠爆台南站」！恐怖群聚畫面曝
快訊／佳世達擬出售旗下「明基電通」全部股權　處分利益約54億
快訊／孔曉振承認戀愛ing　爆結婚親口回應了
高鐵卡台南爆轉乘人潮　台鐵楠梓到高雄也「被迫斷電」
高鐵台南－高雄暫停行駛　改搭接駁車「可於1年內退票」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

歡慶兒童節　台南市政府邀請兒童免費欣賞烏克蘭特技團展演

I星願長鉤針玩偶志工團　300織女手工編織送愛早療兒　

桃園龜山區文青國中小學校舍新建工程動工　明年9月招生

清明節放風箏驅逐厄運　元智外籍生作珍奶體驗台灣文化

清明掃墓祭祖　桃園環保局籲：多加利用紙錢收運集中燃燒

桃園「生熟廚餘全回收」4／1上路　違反者最高罰6千

為愛築夢新台灣　義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

「跟蹤騷擾防制法」將上路　嘉義行政機關大會師籲民眾重視

北港宗教觀光迎連假　警力部署維安防疫不鬆懈

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

歡慶兒童節　台南市政府邀請兒童免費欣賞烏克蘭特技團展演

I星願長鉤針玩偶志工團　300織女手工編織送愛早療兒　

桃園龜山區文青國中小學校舍新建工程動工　明年9月招生

清明節放風箏驅逐厄運　元智外籍生作珍奶體驗台灣文化

清明掃墓祭祖　桃園環保局籲：多加利用紙錢收運集中燃燒

桃園「生熟廚餘全回收」4／1上路　違反者最高罰6千

為愛築夢新台灣　義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

「跟蹤騷擾防制法」將上路　嘉義行政機關大會師籲民眾重視

北港宗教觀光迎連假　警力部署維安防疫不鬆懈

爆《旺中》欲停刊呼應對岸抵制《反滲透法》　《上報》判賠20萬

地板價1.31％房貸掰了　首購族「改用這招」很省：市場最低價！

陳瑞昌分析中職5隊戰力　看好味全龍當黑馬

高鐵站塞爆！愚人節「台南演唱會」上線了　網擠到氣炸：準備隔離

兄弟開幕戰預售票1.3萬張　曝下半季與鬼滅之刃聯名　

趙立堅嗆北約：冷戰產物　應在「蘇聯解體」時成為歷史

離婚進度卡關？金鐘主持廖科溢避談「分居9年妻」

快訊／金門2確診後急推「禁台令」　高中以下赴本島教學喊卡

快訊／水泥塔倒塌畫面曝！高壓塔瞬間爆出烈火　高鐵秒斷電

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

居家隔離男跨縣打電玩　遭竹警逮補

台南學甲區民宅清晨傳火警１人送醫

台南4月份維持現行防疫措施

南消加碼補助燃氣熱水器「100」戶

四技申請入學強勢成長

婦搞烏龍騎乘「鐵馬」迷路

台南永康區王行路完成道路改善

2022桃園市長人選　「桃園新選風」迎「強」

歡迎羅智強選市長　桃園新選風連線成立

加強巡查觀光景點　林右昌：連假篩檢站不休息

黃偉哲叮嚀做好防疫過節！

歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4/4啟用

清明台南路邊停車不收費

更多熱門

相關新聞

客廳出現一坨抹布 　媽放大笑瘋

客廳出現一坨抹布 　媽放大笑瘋

確定這是狗狗嗎？台中一名飼主香香打開寵物監視器，想看2歲可卡犬「屁諾」在做什麼。沒想到媽咪看半天，發現客廳地板出現「一坨不明抹布」，這時放大一瞧，驚見屁諾竟然軟趴趴、整隻癱軟扁掉，這下一問才知屁諾剛剛出去放風，疑似玩得太興奮，到家已經全身沒電。

心愛娃娃二次縫合　歐告舔嘴直盯

心愛娃娃二次縫合　歐告舔嘴直盯

好市多「超巨Kitty抱枕」價格神翻！老司機笑歪

好市多「超巨Kitty抱枕」價格神翻！老司機笑歪

寶可夢被打暈萌度升級！

寶可夢被打暈萌度升級！

臘腸蓋媽愛心被　手抱外婆牌鴨鴨

臘腸蓋媽愛心被　手抱外婆牌鴨鴨

關鍵字：

嘉義基督教醫院早療中心玩偶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土增104例「再創新高」

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

不斷更新／全台41校宣布停課！累計10縣市有師生確診

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／新北+40最新足跡　橫跨台北、基隆、桃園、台南

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面