嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

▲嘉基64周年院慶活動， 咖啡義賣全助公益。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院今年創院64周年，舉辦「嘉基64˙愛你YES!」院慶系列活動，包含咖啡義賣、院區歷史景點巡禮、環保淨灘及二手拍賣等。7日上午10時於住院大樓1樓舉辦院慶活動起跑記者會，由三十名多退休員工獻詩拉開序幕，創院院長戴德森醫師的孫女(戴愷如)更現身擔任嘉賓，與院長一起手沖咖啡義賣，重溫創院之初「為愛多走一哩路」的感動，現場溫馨感人。

嘉義基督教醫院今明連續兩日由「咖啡愛+1」義賣活動打頭陣，嘉基院長及多位一級主管們與晨光智能發展中心(晨光咖啡)攜手合作沖咖啡義賣，並將義賣所得全數捐予嘉基智慧手術大樓興建經費。

院長姚維仁表示，今年正逢醫院為興建手術大樓而募款，64年前戴德森醫師創立嘉基之初，經費不足，也有一群遠在美國明尼蘇達州信義會三一教會的婦女組織「陽光圈姐妹會」，以製作甜點、下午茶為嘉基第一期30床建築工程募集創院經費，此次咖啡義賣活動，正是要重現並紀念當年陽光圈姐妹會拋磚引玉的愛心，現場特別邀請到戴德森醫師的孫女戴愷如擔任活動嘉賓，和院長一起手沖咖啡義賣，象徵愛的延續。

▲▼ 嘉基64周年院慶活動， 為愛傳承意味濃厚。（圖／嘉義基督教醫院提供）

此外，為傳承嘉基文化及促進友善職場，特別精心規劃｢時光小旅行」巡禮活動，並安排由資深退休員工擔任導覽員，帶領在職員工走訪院內四個歷史景點。其中一處紅磚洋樓是以前的「宣教護士宿舍」，現今是福委會休閒中心，提及這棟建築都會勾起許多退休員工三、四十年前的記憶，懷念嘉基人稱呼「阿嬤」的傅珍珠宣教士，身為護理部主任，每逢歲末年終時，總會親手做點心，邀請員工到宿舍交誼廳一起慶祝聖誕節，氣氛十分溫馨。

「嘉基有很多溫暖的故事，希望能將這份人際之間溫暖的交流繼續傳承下去。」姚維仁強調，人文關懷是醫院很重要的力量，認識過去，才更有動力前進。

姚維仁指出，嘉基從第一期30床的建築，發展到今日一千多床的規模，歷經64年的成長與茁壯，在嘉義地區醫療發展史中，是相當重要的見證者及參與者，回首創院院長戴德森醫師夫婦，當年站在仍是一片荒蕪的忠孝路建地上，心懷願景規劃出嘉基發展藍圖，今日的嘉基仍會持續傳承這份超過一甲子的信念，用愛守護嘉義，秉持「為愛多走一里路」的使命。