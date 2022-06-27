猴痘病程14~21天「3大傳播途徑曝」　確診者需隔離到皮膚結痂脫落！

記者趙于婷／台北報導

猴痘疫情在國際傳播，截至6/26全球已經有54國家出現病例，將近4000名確診個案，疾管署也藉由中央流行疫情指揮中心記者會說明猴痘衛教資訊。防疫醫師陳婉青指出，猴痘主要傳播方式包括「直接接觸感染猴痘的動物」、「直接接觸病患呼吸道分泌物/損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品」以及「長時間面對面飛沫傳播。」

▲猴痘疫情在國際間傳播。（圖／達志影像／美聯社）

陳婉青說明，猴痘是人畜共通病毒感染潛伏期約為5-21天，通常為6-13天，症狀包發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見皮膚病灶出現後會依班疹、丘疹、水泡、膿包階段變化，最終結痂脫落，症狀可能持續14至21天。

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▲疾病管制署防疫醫師陳婉青。（圖／指揮中心提供）



而在疫苗方面，目前國際間仍不建議大規模接種猴痘疫苗，建議高暴露風險職業或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗；另外，大多數病患的不需特殊治療，必要時可提供液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症，而目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

