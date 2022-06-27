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快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜人潮狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲台北捷運。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

經濟部27日下午將召開電價費率審議委員會，外傳台電提出平均漲幅至少5%、8%及8%以上的三大方案供討論，也將討論用電千度以下住宅用戶、百貨賣場等內需型用戶凍漲，引發外界熱議。台北捷運呼籲中央通盤考量電價定價策略，提及北捷現行票價26年未調整，若電價在此時貿然調整，北捷將難以負荷。

針對經濟部電價費率審議會於27日登場，外界推測電價上漲機率大，台北捷運公司26日晚間表示，請中央考量捷運公司是企業，也必須永續經營，為保護旅客權益及大台北地區營運，務必審慎評估軌道事業電價調漲，避免增加企業營運成本；且目前政府正在提出減租紓困及振興方案，減租期間電價一旦調漲，所有成本降低的效果，將全部都被電價調漲抵銷，「政策效果功虧一簣。」

北捷指出，台電網站歷年平均單價顯示，1997年為2.1575元，2021年已調漲至2.5885元，代表1997年至2021年已調整電價漲幅約20%，加上疫情期間各行各業均受到衝擊，特別是各軌道事業如北捷、桃捷、中捷、高捷、台鐵及高鐵，各業者營收可用「哀鴻遍野」形容，若以電價調漲方案8％計算，北捷初步估算將會增加約1.5億用電營運成本，對於未來企業慘澹經營將是「雪上加霜」。

北捷統計，近3年每年電費成本約20億元，主要是車站與電聯車軌道動力用電，包括車站空調、照明、電梯電扶梯及電聯車電力等，台電目前僅針對軌道動力用電給予優惠，2022年依電價表95％計收，預估減少每個月平均不到300萬元，優惠比例約佔全公司電費僅1.5％，且軌道動力用電僅占約4成，車站用電並無任何的折扣優惠。

北捷建議台電也能比照軌道動力用電，提供車站用電一體適用的折扣優惠，以減輕電費調漲後公共運輸業者成本負擔，造成經營困難，影響旅客服務。

北捷提及，現行實施票價是依照1999年核定運價率3.21元／公里所擬定的票價結構，多年來持續以低票價來提供民眾運輸服務，並未隨著營運成本逐年增加而進行實質票價調整，且實施轉乘、常客優惠措施，透過商業極大化，以增加業外收入的方式來填補運輸本業的虧損，若電價在此時貿然調整，勢必帶動各項成本上揚，面對各項成本不斷增加，北捷實難以負荷。

至於電費調漲是否影響票價調整？北捷強調，目前是針對疫情期間電費調漲前，表達軌道運輸業者、公司的心聲及立場，呼籲中央審慎評估軌道公用事業用電大戶訂價策略，維持公共運輸穩定營運。

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