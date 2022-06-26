陌生男女家門口「火熱交疊」全被拍下！　她看監視器畫面嚇壞

▲陌生男女在家門口火熱交疊的畫面全被監視器拍下。（圖／翻攝自เดลินิวส์ออนไลน์）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名女子在自家位於普吉島的別墅外面，安裝了監視攝影機，沒想到某日透過手機查看畫面時，竟發現有一對外籍男女居然在別墅前院「火熱交疊」，讓她嚇壞了。

根據《每日星報》報導，現年52歲的弗理詩（Waralak Frisch）和丈夫長年定居在德國，受到新冠肺炎疫情影響無法回國，所以就在位於泰國普吉島的別墅內外安裝攝影機，以便她利用手機程式隨時監控家中情況。

▲屋主被監視器畫面給嚇壞。（圖／翻攝自เดลินิวส์ออนไลน์）



沒想到她在21日晚間10時35分左右，打開手機看了監視器畫面，結果卻發現有一對外籍男女在別墅的前院中，忘情地上下交疊，直接在大庭廣眾下做愛。弗理詩嚇壞表示，「這樣的事情從未在我們那區發生過，我做夢也沒想到，沒事打開攝影機會看到這一幕。」

這對男女在完事後就爬過柵欄離開，這段監視器畫面也在泰國媒體上曝光。在泰國嚴格的法律之下，在公共場合進行性行為屬於刑事罪，最高可能面臨10年的監禁；若行為人超過15歲但未滿18歲，刑期更可能增加至15年。

警方也稱，如果有明顯證據，是可以對這對男女提出指控。不過弗理詩似乎並未打算提告，只認為這一切都太荒謬了。

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