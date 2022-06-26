泰國研發「抗新冠鼻腔噴霧」副作用低　預計今秋上市

▲泰國研發的「抗病毒鼻腔噴霧劑」預計將於2022年第三季上市。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，除了各大國際廠牌的疫苗之外，各國也嘗試自產疫苗，泰國科學家正在開發一種「抗新冠鼻腔噴霧劑」，可以在病毒進入鼻腔時做到第一層防護，且發生副作用的機率較低，能夠當作額外的加強防護工具，預計在今年第3季就能上市。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）團隊與公司部門合作研發的抗新冠鼻腔噴霧，主要概念是在人體外製造抗體後，透過噴霧從鼻腔進入人體內，形成第一道防護網。比起現行的疫苗是在人體中合成抗體，這種在體外形成的方式，比較不容易產生不適與過敏反應。

The Government Pharmaceutical Organization (GPO) is expected to start producing the antibody nasal spray solution to prevent Covid-19 by the third quarter of this year. #Covid19 #GPO #TheNation



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朱拉隆功大學醫學院助理教授西里薩布亞（Nakarin Sirisabya）表示，「我們認為透過在鼻子中使用抗病毒噴霧，可以讓抗體困住新冠病毒，阻止它進入人體。」不過他強調，噴霧劑無法完全替代疫苗，而是和現行戴口罩、保持社交距離和接種疫苗一起配合使用。

西里薩布亞說，與新冠疫苗的長期效果不同，噴霧劑的效力從噴入鼻腔那刻起就開始降低，只能作為額外的防疫措施，「當人們拿下口罩參加活動、聚餐時，噴霧劑就能堵住缺口，作為臨時性防疫使用，減少病毒可能進入人體的數量，降低感染機會。」

目前此抗新冠鼻腔噴霧劑很快就能進行臨床實驗，一旦實驗完成並經過泰國食品與藥物管理局（Food and Drug Administration）批准後，就能進行註冊，預計將於2022年第三季上市。