泰國研發「抗新冠鼻腔噴霧」副作用低　預計今秋上市

▲泰國研發的「抗病毒鼻腔噴霧劑」預計將於2022年第三季上市。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來,除了各大國際廠牌的疫苗之外,各國也嘗試自產疫苗,泰國科學家正在開發一種「抗新冠鼻腔噴霧劑」,可以在病毒進入鼻腔時做到第一層防護,且發生副作用的機率較低,能夠當作額外的加強防護工具,預計在今年第3季就能上市。

泰國朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)團隊與公司部門合作研發的抗新冠鼻腔噴霧,主要概念是在人體外製造抗體後,透過噴霧從鼻腔進入人體內,形成第一道防護網。比起現行的疫苗是在人體中合成抗體,這種在體外形成的方式,比較不容易產生不適與過敏反應。

The Government Pharmaceutical Organization (GPO) is expected to start producing the antibody nasal spray solution to prevent Covid-19 by the third quarter of this year. #Covid19 #GPO #TheNation



