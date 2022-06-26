恐怖人群堆疊太震撼！摩洛哥2千人硬闖西班牙23死　流血倒地畫面曝

▲影片約10秒處，一名安全人員毆打倒在地上的人。

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙在北非海外屬地「麥里亞」（Melilla）近來湧入約2000名非法移民，試圖翻越圍籬，破壞鐵網闖入邊境控制區，至今造成至少23死，多人受傷。依據最新流出的畫面，在摩洛哥邊境有鎮暴警察駐守，大批移民倒臥在地、互相堆疊，場面令人震驚。

綜合衛報、每日郵報等外媒報導，部分試圖越境的移民在踩踏中喪命，也有人翻越圍籬時摔倒受傷，傷勢嚴重。

▲▼一個個非法移民互相堆疊倒臥地上，許多人一動也不動。（圖／翻攝自推特AMDH Nador）

依據摩洛哥人權協會（AMDH）最新公布的影像，數十名移民就倒臥在Barrio Chino邊境檢查站地上，一個個互相堆疊，許多人躺著一動也不動。協會當地負責人歐馬爾納吉（Omar Naji）宣稱，實際死亡人數為29人，超出摩洛哥官方公布的數字，且這些人在這裡待上的時間長達數小時，沒有接受治療。

依據畫面，摩洛哥鎮暴警察就這樣看著整批人倒在地上。報導指出，有安全人員拉著2名流血、神情恍惚移民把他們帶走，甚至毆打趴在地上的人。

這是自從上月西班牙與摩洛哥修復外交關係以來，發生的第一起大規模越境事件。24日黎明時分，大約2000名移民抵達邊界，其中500多人用利器剪斷圍欄後成功從摩洛哥進入邊境控制區，而成功進入麥里亞的130人都是男性。

►2000非洲移民瘋湧「與歐盟唯一陸界」 摔落邊境圍籬！至少5死

▼麥里亞與另個西班牙海外屬地休達（Ceuta），是歐盟國家與非洲的唯一陸地邊界。（圖／達志影像／美聯社）