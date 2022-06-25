2000非洲移民瘋湧「與歐盟唯一陸界」　摔落邊境圍籬！至少5死

記者張寧倢／編譯

西班牙在北非的海外屬地（外飛地）休達（Ceuta）和麥里亞（Melilla）是歐盟與非洲唯一陸界。周五（24日）約有2000多名移民試圖翻越圍欄，從摩洛哥湧進麥里亞，其中500多人在剪壞鐵網後成功進入邊境控制區，130人成功進入了麥里亞。不過，這場大規模過境事件，至少造成5人死亡。

▲西班牙飛地麥里亞24日有2000名移民試圖翻越鐵網圍籬入境。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《每日郵報》報導，西班牙位於地中海沿岸的2個外飛地休達及麥里亞，都與摩洛哥接壤，是歐盟國家與非洲的唯一陸地邊界，因此吸引大量移民。西班牙過去1年來為西薩哈拉（Western Sahara）領土爭議問題與摩洛哥交惡，今年3月結束外交危機後，5月16日再次開放飛地邊界。

西班牙在麥里亞的政府代表聲明，大約2000名移民24日在黎明時分抵達邊界，其中500多人用利器剪斷圍欄後成功從摩洛哥進入邊境控制區，而成功進入麥里亞的130人都是男性，「而且顯然都是成年人。」邊境城鎮的一名摩洛哥官員表示，據官方紀錄，有5人在衝進邊境後死亡，部分人從圍欄高牆頂端摔落。

‼️ Nuevo salto masivo de ilegales a la frontera de Melilla.



El Gobierno debería exigir en la Cumbre de OTAN la protección la Frontera Sur como pide VOX.



Es curioso que las mafias hayan respetado tan escrupulosamente el periodo electoral, donde casi no se han producido llegadas. https://t.co/eusSFAWekb pic.twitter.com/5jcBxyX7xH — VOX (@vox_es) June 24, 2022

摩洛哥官員接著表示，有140名安全人員與76名移民在過程中受傷，這是自上月兩國修復外交關係以來，首次發生大規模越境事件。西班牙政府當地代表團則說，有49名西班牙警察受到輕傷，57名移民受到不同程度的傷勢，其中3人送醫治療。有西班牙媒體拍到，精疲力竭的移民躺在麥里亞的人行道上，其中一些人手沾血跡，衣服被撕破。

網路上則有影片顯示，這些非洲移民在衝破圍欄，跑向麥里亞的街道時大聲歡呼，並舉起雙臂開心慶祝。摩洛哥人權觀察組織AMDH Nador稱，過境事件前一天，移民與摩洛哥安全人員發生衝突，安全人員試圖清除他們在麥里亞周邊森林的營地。

摩洛哥政府稍早另一分聲明表示，摩洛哥上周五在邊境部署了大量部隊並與西班牙安全部隊「積極合作」，試圖驅逐移民，但最終一大部分的人成功進入麥里亞，這些移民「組織嚴密且暴力」。報導指出，為了逃離貧窮與暴力，有時會發生移民大規模湧入麥里亞與休達的事件，作為前往歐洲大陸的跳板，而西班牙通常依靠摩洛哥來阻止移民入境。

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