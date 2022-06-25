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2000非洲移民瘋湧「與歐盟唯一陸界」　摔落邊境圍籬！至少5死

記者張寧倢／編譯

西班牙在北非的海外屬地（外飛地）休達（Ceuta）和麥里亞（Melilla）是歐盟與非洲唯一陸界。周五（24日）約有2000多名移民試圖翻越圍欄，從摩洛哥湧進麥里亞，其中500多人在剪壞鐵網後成功進入邊境控制區，130人成功進入了麥里亞。不過，這場大規模過境事件，至少造成5人死亡。

▲▼西班牙飛地麥里亞24日有2000名移民試圖翻越鐵網圍籬入境。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙飛地麥里亞24日有2000名移民試圖翻越鐵網圍籬入境。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《每日郵報》報導，西班牙位於地中海沿岸的2個外飛地休達及麥里亞，都與摩洛哥接壤，是歐盟國家與非洲的唯一陸地邊界，因此吸引大量移民。西班牙過去1年來為西薩哈拉（Western Sahara）領土爭議問題與摩洛哥交惡，今年3月結束外交危機後，5月16日再次開放飛地邊界。

▲▼西班牙飛地麥里亞24日有2000名移民試圖翻越鐵網圍籬入境。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙在麥里亞的政府代表聲明，大約2000名移民24日在黎明時分抵達邊界，其中500多人用利器剪斷圍欄後成功從摩洛哥進入邊境控制區，而成功進入麥里亞的130人都是男性，「而且顯然都是成年人。」邊境城鎮的一名摩洛哥官員表示，據官方紀錄，有5人在衝進邊境後死亡，部分人從圍欄高牆頂端摔落。

摩洛哥官員接著表示，有140名安全人員與76名移民在過程中受傷，這是自上月兩國修復外交關係以來，首次發生大規模越境事件。西班牙政府當地代表團則說，有49名西班牙警察受到輕傷，57名移民受到不同程度的傷勢，其中3人送醫治療。有西班牙媒體拍到，精疲力竭的移民躺在麥里亞的人行道上，其中一些人手沾血跡，衣服被撕破。

▲▼西班牙飛地麥里亞24日有2000名移民試圖翻越鐵網圍籬入境。（圖／達志影像／美聯社）

網路上則有影片顯示，這些非洲移民在衝破圍欄，跑向麥里亞的街道時大聲歡呼，並舉起雙臂開心慶祝。摩洛哥人權觀察組織AMDH Nador稱，過境事件前一天，移民與摩洛哥安全人員發生衝突，安全人員試圖清除他們在麥里亞周邊森林的營地。

摩洛哥政府稍早另一分聲明表示，摩洛哥上周五在邊境部署了大量部隊並與西班牙安全部隊「積極合作」，試圖驅逐移民，但最終一大部分的人成功進入麥里亞，這些移民「組織嚴密且暴力」。報導指出，為了逃離貧窮與暴力，有時會發生移民大規模湧入麥里亞與休達的事件，作為前往歐洲大陸的跳板，而西班牙通常依靠摩洛哥來阻止移民入境。

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