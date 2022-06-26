花蓮夏戀之星選拔出爐　2樂團各獲15萬將登夏戀演唱會舞台

▲花蓮夏戀新秀爭霸讚活動，最終由比亞酥樂團及Light（光芒）樂團兩組隊伍脫穎而出，成為「夏戀之星」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022花蓮夏戀新秀爭霸讚」在地表演團體徵選活動，25日於花蓮文化創意產業園區舉辦決賽，在激烈的評選中，最終由比亞酥樂團及Light（光芒）樂團兩組隊伍脫穎而出，成為「夏戀之星」，除了獲得15萬元高額獎金，也將在7月9日至13日舉辦之「2022花蓮夏戀嘉年華」演唱會登台演出，並透過電視及網路現場直播，向全世界分享來自花蓮最具在地特色的精采表演。

花蓮縣長徐榛蔚相當重視表演人才培育及文化向下扎根，今年持續辦理徵選，希望藉由徵選活動，網羅花蓮在地優秀表演人才，提供嶄露頭角的巨星舞台。徐榛蔚說，夏戀嘉年華的舞台在這15年來，培育非常多優秀的音樂人才，也非常感謝在地團體熱愛音樂，用音樂、歌聲傳遞花蓮的美好與熱情，讓世界看見花蓮！

▲比亞酥（上）及光芒（下）兩組樂團除各獲15萬元獎金，也將在夏戀嘉年華演唱會登台演出，透過電視及網路現場直播。

今年徵選第一階段網路報名計有29組團體，有樂團、舞團，其中更包含在地特色原住民歌舞表演，充分展現花蓮的熱情與活力。第一階段由專業評審評比，擇定12組隊伍進入決賽，決賽特別邀請業界專業人士擔任評審，包含唱片製作人陳艾玲、資深媒體人劉玉霖、超級紅人榜評審伍浩哲、大學城民歌歌手凃佩岑、超級偶像製作人黃曉玫，針對表演特色、舞台魅力等面向一一賞析與評分。

經過激烈地角逐，最終由「比亞酥樂團」及「Light（光芒）樂團」成為「夏戀之星」，這兩組隊伍將獲得夏戀嘉年華演唱會正式登場機會及演出費15萬元；十組「閃亮之星」為Vinida、SKD樂團、問題人誤（樂團）、弦外知音樂團、AO樂團、Street Soul Savage girls、暖男樂團、力美文化藝術團、街頭靈魂舞蹈教室、HIGH FIVE，每組將獲得夏戀嘉年華演唱會暖場演出機會及演出費5萬元。

▲決賽特別邀請業界專業人士擔任評審，針對表演特色、舞台魅力等面向一一賞析與評分。

「夏戀嘉年華」，將於7月9日至13日一連五天在花蓮市東大門廣場舉行，邀請天王、天后、天團超強卡司輪番表演，有謝金燕、動力火車、畢書盡、炎亞綸、玖壹壹、鼓鼓呂思緯、許富凱、戴愛玲、阿爆、九澤CP(陳零九、邱峰澤)、婁峻碩、MATZKA、BOXING等知名藝人，每天雙壓軸演出及不同的音樂主題，7月9日及13日當天還有璀璨煙火星空秀，讓現場觀眾來場視覺與聽覺的雙重饗宴。

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