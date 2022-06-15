台東夏雪芒果評鑑競賽結果出爐　陳諒旻奪本屆果王

▲夏雪芒果品質評鑑邀請包括有「夏雪芒果之母」的高雄農改場研究員李雪如研究員等5位專業評委進行盲測評鑑。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東農產公司14日辦理第二屆台東夏雪芒果品質評鑑競賽，今年雖受氣候導致產量驟減，但仍有28名農友參賽角逐，分別依重量、外觀、口感、糖度、總評等5個面向進行評比，結果在激烈的競爭下，由陳諒旻農友奪得冠軍「果王」，獲獎金1萬5000元。

台東縣政府農業處表示，今年雖雨多影響甜度，但參賽果品糖度仍有高達14.7度，其中15位農友具有產銷履歷，建立台東夏雪優質安心品牌形象。

縣長饒慶鈴表示，今年台東夏雪雖受到氣候影響，產量大幅降低，經過縣府多年建立的台東夏雪品牌，絕不會因為氣候及疫情的影響而中斷，更強調永續行銷夏雪芒果產業發展是縣府的責任。

台東全縣種植台東夏雪面積約占全台2分之1，並為全台較集中的產地，是台東優質高檔水果之一。縣府結合農會、農產公司連續4年大力推展行銷，已逐漸打開市場與國際知名度。並在積極輔導之下，今年參賽農民中超過一半的評鑑果品，共有15名農友具有產銷履歷，讓消費者更安心購買台東夏雪芒果。

▲今年雖雨多影響甜度，但參賽果品糖度仍有高達14.7度，建立台東夏雪優質安心品牌形象。

第二屆台東夏雪芒果品質評鑑活動除邀請有「夏雪芒果之母」的高雄農改場研究員李雪如研究員外，並邀請到知名農業電商台灣好農江衍宏董事長及東大食品技術專業的劉錦浲教授等共5位專業評委進行盲測評鑑。

評審項目包含重量、外觀、口感、糖度等，具有產銷履歷驗證者另有加分，在激烈的競爭下由陳諒旻脫穎而出拿下冠軍，亞軍林哲堂、季軍陳彥丞、優勝共三名謝玲珍、孫守業、陳振新。評審普遍認為今年夏雪芒果品質佳香氣高且果肉質地細緻，並且水準也比去年更優，堪稱LV級的夏雪芒果要選出高低確實難分軒輊，能夠拿下獎項的參賽者肯定實至名歸。

台東農產公司總經理吳柏成說，台東夏雪芒果的超高品質近年吸引通路及電商業者洽談合作，台東夏雪芒果現在「正丟時！LV金呼呷！」

