卡司全曝光！花蓮夏戀嘉年華演唱會　徐榛蔚：快搶住宿交通票

▲花蓮縣長徐榛蔚北上舉辦記者會，為今年即將開唱的夏戀嘉年華演唱會宣傳。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022花蓮夏戀嘉年華演唱會」，將從7月9日至13日，一連5天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱。花蓮縣政府22日特別北上舉辦活動記者會，現場邀請到許富凱、鼓鼓呂思緯及花蓮女兒舞思愛等巨星到場造勢！花蓮縣長徐榛蔚更一口氣宣布5大主題夜以及超過30組超強卡司陣容，邀請全國朋友務必手刀搶購花蓮住宿、交通票，一起來花蓮度過熱鬧的暑假！

「熱情花蓮又來了！」花蓮縣長徐榛蔚開場熱情高喊表示，雖然現正是數位科技時代，線上交流便捷且快速，然而線下面對面的互動，更展現花蓮的熱情與溫度，即將邁入第十五屆的熱情夏戀嘉年華，花蓮縣政府捨棄遠距邀請，克服疫情的困難，特地來到台北舉辦記者會，夏戀嘉年華的舞台不僅陪伴眾多歌迷朋友，更培植許多國際樂團好手，收錄亞洲最美好的聲音就在花蓮夏戀嘉年華，誠摯邀請全國朋友來到花蓮感受盛夏的熱情吧！

「收錄亞洲最美的聲音、就在花蓮夏戀嘉年華演唱會」；為期5天的夏戀嘉年華，今日舉辦宣傳記者會，由花蓮優秀在地舞團-街頭靈魂舞蹈教室，帶來街舞融合原住民舞蹈為記者會揭開序幕，接續由連續好幾年到夏戀嘉年華演出的唱跳男神鼓鼓呂思緯帥氣現身，為活動熱唱宣傳，鼓鼓將在7月12日搖擺金曲樂陪花蓮粉絲開唱。

台語金曲歌王許富凱現場演唱《棉照被》，也分享喜愛花蓮的美食，期待7月10日到花蓮演出，身為第32屆金曲得主的他，這次特別帶來自己的金曲獎盃，為今年入圍最佳原住民歌手的舞思愛，給予象徵金曲傳承的特別加持，花蓮縣長徐榛蔚也藉此機會，贈與來自花蓮的祝福禮物，由花蓮小米做成的大福，象徵吉祥、福氣到來。舞思愛也為記者會帶來歌曲《莫凱凱女神》，期待她一舉拿下金曲獎，為夏戀嘉年華登台獻唱！

▲徐榛蔚宣布5大主題夜以及超強卡司陣容，邀請全國朋友一起來花蓮度過熱鬧的暑假。

記者會現場也向大家宣布5大主題：「嘻哈新勢力」、「全民瘋K歌」、「浪漫仲夏夜」、「搖擺金曲樂」、「原民好聲音」，多元的音樂風格，帶給大家視覺與聽覺的感官饗宴，歡迎樂迷朋友一同享樂。主辦單位也特別邀請民眾來到花蓮，花蓮暑假期間除了夏戀嘉年華演唱會活動，還有7月16日至8月14日在壽豐鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，有可愛的紅面鴨以及日、夜間精彩水舞秀、7月22日至24日原住民族聯合豐年節；此外，利用「花蓮永續樂遊」獎勵方案，只要到花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車，歡迎全家大小一起來花蓮度過豐富精采的暑假，享受獨特的花蓮之美。

夏戀嘉年華活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方YouTube頻道進行實況轉播，無法到場的民眾也能同步享受此次2022夏戀嘉年華音樂盛典。

