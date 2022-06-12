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建築設計融入環境　台東環保局新廳舍啟用

▲台東環保局新廳舍今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局新廳舍今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在前後歷經32年搬移2次，台東環保局終於有了自己的「家」，並於12日舉辦新廳舍啟用典禮，縣長饒慶鈴表示，同仁盼望多年的新辦公廳舍終於啟用，外觀是一座環保方舟造型，將辦公場所建築設計與環境教育場所結合，打破一般民眾對公務機關的刻板印象，全新風貌為鄉親提供優質便利的洽公空間及環境教育學習場地。

縣長饒慶鈴表示，環保局自民國79年從衛生局業務移出成立以來，於更生北路辦公，因業務增加空間不敷使用，97年移駐縣立棒球場看台下空間，又因使用機能不同相互干擾，縣府爭取花東基金補助1億3500萬元設置辦公廳舍暨永續方舟館，在今年5月23日搬遷完成。前後歷經32年，搬移2次，今天終於有了自己的「家」。

正式啟用的全新環保局，整棟建築設計融入環境，外牆的白是浪花、玻璃的藍是海洋、蜿蜒而上的綠地是山巒，全是台東的自然景觀匯聚而成，未來更以永續台東為目標，在現有廳舍內設展覽空間，打造全新的環境教育場域─永續方舟館，提供來訪遊客、在地民眾休憩，共同落實環保及永續綠生活，未來將提供更優質服務，推動環境永續工作。

環保局指出，新辦公廳舍占地6,500平方公尺，總樓地板面積4383.38平方公尺，其中展覽空間—永續方舟館為822.4平方公尺，其餘為辦公室及公共空間，另設有大小客車停車位共44格。辦公場所設備完善、寬敞明亮，綠美化斜屋頂景緻優美，未來更提供寓教於樂的環境教育場所供民眾休憩，為環保工作注入新活力，提供鄉親更優質服務。

今天啟用典禮結合縣內推動環境教育單位，搶先於新廳舍周圍草地舉辦第7屆「環境教育嘉年華」，有餐具租借站、清洗站等，同時也有以自然素材盛裝食物的無塑美食店家、可重複使用的紙看板、二手市集等，讓愛地球不再只是口號。縣內的環境教育場域夥伴，將學習場域從教室移到寬闊草皮，讓大人小孩邊學邊玩，培養民眾環保綠生活，落實環保行動。

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