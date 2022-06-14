2022台灣國際熱氣球嘉年華長達45天　台東招募友善店家

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華招募友善店家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府盼以熱氣球為全台帶來正能量，縣長饒慶鈴日前宣布「2022台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月2日至8月15日，如期舉辦45天，今年並安排7場次熱氣球光雕音樂會，為提供旅客更親切及便利的服務，縣府招募在地店家加入「2022台灣國際熱氣球嘉年華友善店家」，具服務熱忱且符合友善措施的店家都可以報名。



旅遊旺季即將到來，今年透過邀集台東「友善店家」促成政府及民間資源互補，共創便利的旅遊環境。「友善店家」代表了台東的暖心與熱情，也能契合旅客需求，進一步提升消費的機會，達成政府、店家及旅客三贏的局面。



台東縣政府交通及觀光發展處指出，為營造「2022台灣國際熱氣球嘉年華」的友善旅遊環境並促進商圈發展，縣府今年號召台東縣內能提供免費充電裝置、免費WiFi、友善廁所、旅遊諮詢服務與親子友善等措施的店家參與，符合資格的店家可獲得「友善店家」標誌貼紙及店家資訊曝光的機會。招募訊息推出一週內已吸引超過20家業者熱情參與，包含餐飲業、旅宿業、地區農會、鄉土工作室、汽車租賃等，甚至有來自綠島的店家跨海報名，展現在地業者為旅客創造美好體驗的決心。

交觀處進一步說明，友善店家目前仍持續招募中，有意報名者歡迎參考「台東友你真好」友善店家招募辦法並填寫表單提出申請，也可至「台灣國際熱氣球嘉年華」臉書粉絲專頁查詢相關資訊。