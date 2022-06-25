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社會 社會焦點 保障人權

藉問路搭訕女大生！握手不放逼問電話　噁男「想脫單」這下慘了

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲台南一劉姓男子在成大校區尋找落單的女大生，上前搭訕後，趁機握住她們的手不放，逼問個人資料。（示意圖，非當事人／取自pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

台南一42歲劉姓男子於成大校區側門附近，以問路為藉口，靠近搭訕落單的女大生後，強行握住女學生的手，逼問她們的名字、科系、手機和LINE，經女大生報警，檢方又發現劉男使用變造過的身分證，經台南地院審理，依犯強制罪、偽造文書罪，處劉男拘役90日，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

判決書指出，劉男在2020年11月23日在成大成功校區見落單女學生小琳(化名)，藉口問路上前搭訕，過程中2度用力握住女學生的手不放，長達半分鐘；去年3月13日18時許，又在同一地點以相同理由，搭訕女大生小宜(化名)，並3次抓握女學生的手5至10秒，2位女生事後馬上報警處理。

全案審理時，小琳表示，當時劉男騎車迎面過來問路，強抓她的手要電話，因無法掙脫，只好告訴他手機號碼，劉男拿到號碼後就表示知道路了，騎車離開。

小宜也證稱，當時她站在租屋處樓下，劉男走過來問路、搭話，伸手過來握手，她以為只是單純握手，想不到被劉男緊握不放，開始說他想脫單，問她名字、科系、星座、LINE，小宜心生恐懼，怕強力抗拒會被打或被強行拉走，只能暫時配合。

劉男辯稱，他和2位女生搭訕，只是想交朋友、脫單，他因為比較熱情，所以多握幾次手，握手只是一種禮貌問候，他只是聊到忘記放手。

此外，劉男在去年7月被檢察官傳喚到庭時，檢察官發現他出示的身分證經過變造，劉男自行用筆在紙上寫上73，將自己的身分證出生年月日的69年次，直接貼上改成73年次，被檢察官起訴。

台南地院審理後，依強制罪及行使偽造文書罪，判他拘役90天，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

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